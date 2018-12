Aquest Nadal tornen les ostres

Aquest Nadal serà copiós en fruites, hortalisses, peix i marisc, segons les previsions de Mercabarna. Els gremis de productors asseguren que la tendència per a aquestes festes se centrarà en els productes de temporada, cada cop més valorats pels consumidors, i els productes gurmet com les ostres, que seran les protagonistes de les festes.

Aquest producte gurmet ha experimentat un ascens espectacular en vendes el 2018, però l'augment ja fa dos anys que es nota. I no us deixeu portar pels mites, perquè el preu serà assequible per a totes les butxaques, segons afirmen des del gremi de peix i marisc.

El peix i el marisc seran altres elements estrella de les taules nadalenques. Segons les dades de Mercabarna, es distribuiran unes 6.100 tones de peix i marisc al llarg del territori català, amb un 86% d'aquest producte fresc i no pas congelat. Barcelona, per exemple, és una capital molt amant del peix i només aquí es preveu que es consumirà el 50% del peix. Entre els preferits hi ha el lluç, el rap, el besuc i el salmó, mentre que el caviar, les escopinyes i els llenguados deixaran de ser tendència aquest Nadal.

Tomàquet cherry, pinya i fruits vermells

La pinya i els fruits vermells continuen sent líders a la taula de Nadalenc. De fet, els fruits vermells són una novetat recent que des del 2016 han incrementat les vendes any rere any. Els majoristes del gremi d'hortalisses i fruites estimen que aquestes festes el seu pujarà un 2% respecte a l'últim any. Pel que fa als preus, els de les principals fruites és mantindran assequibles.

D'altra banda, entre les hortalisses també destaca el producte gurmet, i aquest any les minihortalisses hi tenen molt a dir. Els tomàquets cherry són la novetat. Han estat la sensació a Europa i arriben amb força al mercat català. A la varietat –semipera, rodó o taronja– s'hi suma el gust i l'alta qualitat del producte. Finalment, el gremi d’hortalisses i fruites fan una crida a la importància del producte de proximitat i de temporada pel seu alt valor nutritiu.