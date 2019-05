Una de les millors pizzeries d'Europa és a Barcelona (i sabem com fan la pizza)

"Em va trucar un amic per dir-me que La Balmesina ocupa el 39è lloc del rànquing 50 Top Pizza Europa", explica emocionat el pizzer Massimo Morbi, un dels tres copropietaris de la pizzeria del carrer Balmes de Barcelona juntament amb Alessandro Zangrossi i Mattia Ciresola.

Morbi assegura que la llista té molt de prestigi, i per això estan contents per la posició que hi han estrenat. "En el primer lloc hi ha un pizzer de Nàpols, però que l'han premiat per la pizzeria de Londres", continua explicant el pizzer, que no para de formar-se i estudiar sobre fermentacions de les masses de la pizza.

La Balmesina va obrir portes fa dos anys, i ha destacat des del principi per les seves masses fermentades, reposades durant tres dies, i per l'ús de farines ecològiques. El preu mitjà per pizza és d'11€, i a la carta té 15 varietats diferents. "Les anem canviant segons el producte de temporada", diu el pizzer nascut a Verona Massimo Morbi.

Sobre el preu, Morbi recorda que la ciutat del món on les pizzes són més econòmiques és Nàpols, on el cost és de 7 €. "A La Balmesina són 11 € perquè la farina ecològica té un preu diferent respecte de la convencional", assenyala el pizzer.

Per acabar, Massimo Morbi explica que, en els dos anys que fa que està oberta La Balmesina, s'han adonat que el dia que més pizzes es mengen són els divendres al migdia i a la nit. "Curiosament, a Itàlia, el dia fixat és el diumenge a la nit, perquè és una manera d'acabar la setmana, però a Catalunya creiem que són els divendres, si més no així ho hem comprovat nosaltres", conclou Morbi.

