On cauran les estrelles Michelin d'aquest any?

Aquesta nit és una de les grans nits de la gastronomia: se celebra la gala Michelin d'Espanya i Portugal, que enguany es trasllada a Lisboa per fer l'entrega d'aquests guardons als millors restaurants.

Se sap poca cosa de qui seran els premiats en aquesta edició, però els rumors i les xafarderies ja han començat a córrer, com passa cada any. El responsable de comunicació de la 'Guia Michelin', Ángel Pardo, ha dit aquest dimecres a l'agència Efe que "s'atorgaran més de 20 noves estrelles a diversos establiments d'Espanya i Portugal" i ha revelat que els premis, enguany, estaran molt "repartits", sortint de les zones clàssiques que són Catalunya, el País Basc i Madrid. Així, Pardo ha reconegut que "fa uns anys les novetats es concentraven en dues o tres comunitats, però ara estarà tot molt repartit i això és bo".

Pardo no ha volgut donar-ne més detalls, però ha afegit que en el panorama dels restaurants amb dues estrelles "hi ha coses interessants" i que "serà un bon any" per a les tres estrelles.

En l'anterior edició, la 'Guia Michelin' va donar les tres estrelles, la seva màxima distinció, al restaurant Àbac, de Jordi Cruz, i el Disfrutar i el Dos Cielos –que els germans Torres han tancat per obrir un nou establiment– van obtenir la segona. L'any passat, a més, es van estrenar en el palmarès, amb una estrella, dos restaurants catalans més: l’Enigma, del xef Albert Adrià, i el Castell Peralada, de Xavier Sagristà.

Caldrà esperar fins a aquesta nit per veure com queda el panorama d'estrelles a Catalunya.