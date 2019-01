Què menjarem aquest 2019?

La reinvenció gastronòmica no té fronteres i un any més està disposada a sorprendre’ns amb nous gustos i textures, però també amb hàbits de consum inesperats que ens allunyaran de la manera de menjar dels nostres avantpassats. Quines seran les deu tendències més destacades en l’àmbit 'foodie' per aquest any? Els experts més influents fan els seus pronòstics a l’espera de dur una mica de llum a aquesta indústria que porta el canvi i la revolució incorporats.

L’esclat del cafè

El cafè ja no es pren de qualsevol manera: cada cop queden més enrere els cafès mediocres gràcies a una eclosió de bars especialitzats en aquesta beguda. A Barcelona són nombrosos els especialistes que hi han aterrat, com Nomad Roaster’s Home i Nomad Coffee, Onna Coffee i Double B Coffee and Tea, i d’altres que ja hi eren fa anys, com Cafés El Magnífico i Satan’s Coffee Corner, on proposen noves maneres de “servir, tastar, comunicar i sentir” el cafè i on sigui possible elevar-lo a la seva màxima expressió, expliquen a Nomad. Aquests locals defensen la religió del “bon cafè”, en una proposta que també inclou tes i xocolates per les seves afinitats gastronòmiques. Aquests tipus de locals estan cridats a estendre’s durant l’any gràcies a una demanda que els sap apreciar.

Les alternatives a la carn es popularitzen

Ara ja són presents fins i tot en els lineals dels supermercats. Això vol dir que les alternatives a la carn són cada cop més habituals, i aquest any 2019 aconseguiran convertint-se en tendència del gran consum. Per a la tecnològica americana Buzztime, la revolució sense carn està en marxa, ja que vuit de cada deu mil·lennials consumeixen aquests productes regularment. Un dels motius d’aquest augment en la demanda és el seu “sorprenent gust”, que fa que hagi crescut la demanda de proteïnes d’origen vegetal, amb pseudocarns elaborades a base de vegetals, com les de l’empresa Beyond Burguer.

Boom dels fermentats

Kombutxa, quefir i 'kimchi' són paraules que probablement us sonin. Els fermentats ja fa temps que viuen un sigil·lós creixement, però aquest any experimentaran un gran boom. Segons l’informe ‘Top food trends for 2019’ dels gestors hotelers Benchmark Hospitality, el 2019 és l’any dels aliments i begudes fermentats, ja que la demanda d’aquests productes no ha parat de créixer el 2018 i ho farà encara més al llarg d'aquest any. Posteriorment a la seva introducció en opcions de vida sanes, els fermentats han passat a integrar-se a les dietes generals gràcies als elogis dels nutricionistes, que han fet populars menjars i begudes que fins ara eren desconeguts per al gran públic, com la xucrut, el 'tempeh' o el 'kimchi', a part d’altres ingredients que es fermentaran amb l’esperit de reduir els processats i augmentar els probiòtics per millorar el sistema immunitari.

'Snacks' més saludables

El picar entre hores no desapareixerà aquest any, sinó que es tornarà més saludable. És una mala època per a les patates xips i els 'snacks' ultraprocessats i calòrics, ja que els han sortit nous competidors –en realitat han estat aquí tota la vida– més saludables: estem parlant dels clàssics entrepans, que tornen a guanyar protagonisme com a mos per calmar la gana entre àpats. Els pronòstics assenyalen un creixement del consum de l’entrepà entre hores, una previsió que es basa en un augment registrat per la publicació ‘Nation’s Restaurant News’, que apunta que els entrepans motiven l’11% de totes les visites als restaurants i botigues.

Àpats globals

Les especialitats de l’Orient Mitjà i de l’Àfrica, ara residuals als nostres àpats, seran protagonistes a la taula amb nous gustos, ingredients i textures, però també amb plats híbrids a mig camí entre els nous ingredients i els plats de sempre. Per exemple, hi haurà patates fregides de tota la vida amb gust d’ànec a la pequinesa, però també una irrupció de noves propostes, com el 'za’atar' (una barreja d’espècies de l’Orient Mitjà), 'packs' per preparar 'tikka masala' (pollastre en llet de coco i diferents espècies), plats de 'baklava' (un pastís turc fet amb una pasta de festucs) i un esclat de l’hummus i el falàfel.

Reneix la cuina clàssica francesa

La cuina francesa que un dia va enlluernar el món reivindicarà aquest 2019 la seva influència en la gastronomia internacional, segons les previsions de la nutricionista Hanni Rützler al seu ‘Food Report 2019’, on destaca que des de l’inici del mil·lenni hi ha una revisió d’aquesta cuina per part dels xefs més joves i agosarats no nascuts a França. Per al 2019, Rützler pronostica que la cuina francesa, antigament tan rígida, s’obrirà i experimentarà una renaixença a través de la seva simbiosi i barreja amb altres cultures culinàries.

Nutricionistes, noves 'celebrities'

Segons albira Benchmark Hospitality, els professionals de la nutrició seran aquest 2019 les noves 'celebrities', un fenomen que ja es comença a notar a les xarxes, on alguns d'aquests professionals tenen milers de seguidors. Els comensals busquen cada cop més àpats personalitzats relacionats amb les seves necessitats dietètiques i nutricionals, com dietes sense gluten, lactosa, baixes en colesterol o simplement saludables. La companyia internacional pronostica precisament que els plans individualitzats de nutrició es convertiran en un fet molt comú.

Canvi radical en la comercialització

Les noves tecnologies també afavoriran noves maneres de comercialitzar els aliments. Hanni Rützler apunta a un “canvi radical” en la venda dels aliments gràcies als canvis tecnològics, amb un ventall de possibilitats de compra d’aliments més variat, amb nous formats i botigues 24 hores. Al seu parer, l’experiència en la compra d’aliments es farà híbrida, amb supermercats que a part de vendre productes oferiran experiències gastronòmiques, així com nous tipus de descomptes i el reforç de les compres online. La revista ‘Forbes’ també pronostica un canvi d’hàbits que aposta per tornar a menjar a fora: mentre la moda fins ara era demanar per emportar i menjar-s'ho a casa, sembla que torna a agafar força el sortir a menjar en restaurants com a experiència completa. D'altra banda, la publicació també apunta a un creixement de la robotització de les cuines, un fenomen que ja fa temps que ha començat.

Menjadors d'empresa gurmet

Entre els llocs de treball que posen a disposició dels seus treballadors restaurants 'self-service' i menjadors, com les administracions públiques, les universitats i les multinacionals, hi haurà un clar augment de nivell el 2019 que tendirà a convertir-los en espais més gastronòmics i menys funcionals. Rützler pronostica que els restaurants a disposició dels treballadors en empreses deixaran de ser avorrits, antiquats i poc atractius per passar a oferir opcions d’allò més suggeridores i modernes. A més, l’experta preveu que s’hi ofereixin opcions declaradament saludables, passant de fregits i arrebossats a plats amb un alt valor nutricional, ja que els menjadors d’empresa se sumaran també a la tendència d'oferir menjar més saludable per vetllar per la salut dels treballadors.

Transparència en l’etiquetatge

Qui llegeix les etiquetes dels productes que compra? Doncs cada cop són més els que comproven que en aquestes petites bíblies no hi hagi ingredients no desitjats, com colorants, sucres i conservants. Segons Rützler, els comensals i, en general, els consumidors són cada cop més exigents amb la transparència en els productes, i l’etiquetatge és la via per desemmascarar què és el que realment hi ha darrere de cada producte. Aquest any a l'Estat s'implementarà un nou sistema d'etiquetatge, consistent en una mena de semàfor que classificarà els aliments i les begudes segons la quantitat de sucres, greixos saturats, sal, calories, fibra i proteïnes que portin.