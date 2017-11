Pluja d'estrelles Michelin per a Barcelona

Pluja d'estrelles per a restaurants catalans. Enguany la guia Michelin ha sigut generosa especialment amb la ciutat de Barcelona, on ha caigut la tercera estrella per al restaurant Àbac, de Jordi Cruz, etern candidat a aquest guardó durant molts anys. Els responsables de la guia han lloat com el xef català "captiva els seus comensals plantejant intel·ligents històries a través dels seus plats, sempre impecables en tècnica i sabor". Cruz s'ha mostrat exultant amb el premi i ha comentat que la tercera estrella és "com tocar el cel de la cuina". Per al xef es tracta "d'un reconeixement a la feina que estem fent en equip" i suposa "una responsabilitat i una nova empenta en tots els sentits".

Així, Barcelona passa a tenir dos restaurants triestrellats en només dos anys, ja que l'any passat el Lasarte de Martín Berasategui també va rebre la màxima distinció de la guia. Catalunya en té en total quatre, ja que a part de l'Àbac i el Lasarte, El Celler de Can Roca, dels germans Roca, i el Sant Pau, de Carme Ruscalleda, ja tenen la tercera estrella.

Dues estrelles

En l'apartat de dues estrelles s'incorporen amb força dos restaurants barcelonins: el Disfrutar, dels hereus del Bulli, Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas, i el Dos Cielos, dels germans Sergio i Javier Torres. La guia ha destacat que "els dinàmics germans Torres mereixen la distinció per posar la cuina al servei de l'emoció, amb una creativitat intel·ligent i un martidatge de sabors digne d'elogi". Pel que fa al Disfrutar destaquen que els tres xefs que el regenten "uneixen esforços i mèrits en el seu restaurant, on la fantasia i la creativitat apuntalen una construcció gastronòmica sempre repleta de sabors nítids".

Una estrella

I enguany s'estrenen amb la primera estrella tres restaurants catalans: l'Enigma, d'Albert Adrià; el Castell Peralada, a l'Empordà, i el Caelis, del xef Romain Fornell, que en realitat el que fa és mantenir l'estrella que ja tenia abans del canvi d'ubicació que va fer al maig i que l'ha portat a l'Hotel Ohla.

Enguany la prestigiosa guia gastronòmica ha celebrat la seva gala anual a Tenerife, des d'on s'han fet públics tots els guardonats. A part de Jordi Cruz, el xef Ángel Leon també ha rebut la tercera estrella per al seu restaurant Aponiente, a El Puerto de Santa María, per ser "el màxim abanderat d'un nou món gastronòmic que troba en el mar i en els seus innombrables misteris un rebost únic, sorprenent i quasi inesgotable".