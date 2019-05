“A Londres, els restaurants indis ja van per la setena generació, mentre que a Barcelona ara comencem la segona”

El xef Ivan Surinder obrirà al juliol un nou restaurant de cuina índia que portarà per nom Mirch (bitxo, en català) i estarà situat al Raval de Barcelona, concretament al carrer dels Àngels. Per reformar el primer Tandoor, que havia dirigit el seu pare, Surinder va viatjar a Londres per inspirar-se. En aquesta segona ocasió hi ha tornat, i assegura que seguirà algunes de les tendències que destaquen a la capital britànica. “Ens porten molt d’avantatge, perquè els restaurants indis de Londres ja van per la setena generació, mentre que a Barcelona ara comencem la segona”, afirma.

La cuina del restaurant Tandoor, situat al carrer Aragó de Barcelona, es basa en els plats del nord de l’Índia, però també té plats destacats de tot el país. “Puc dir que és una cuina que agrada a grans i petits, perquè al restaurant hi tenim moltes famílies, especialment els caps de setmana”, diu Surinder, que afegeix que la ubicació hi ajuda.

El xef del Tandoor, que dirigeix el restaurant juntament amb la seva mare, assegura que la cuina índia és molt “llaminera”. “Malgrat que s’ha estès més el seu gust pel picant, en realitat la mantega també hi té un paper protagonista, que jo també faig servir per als plats salats i dolços però no en proporcions tan altes com les habituals”, conclou Surinder.