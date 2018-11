“He passat un any molt tranquil amb les tres estrelles Michelin”, confessa el xef Jordi Cruz, que explica que, al final, no s’ha tatuat les tres estrelles Michelin com va dir que faria, sinó que ho ha fet la seva mare.

El cuiner creu que ha superat l’examen de tenir tres estrelles, dels més importants de la seva vida professional, i que el que li toca fer és continuar “sense relaxar-se mai”.

Les conseqüències pràctiques de les estrelles per al cuiner de Manresa han sigut que aquest 2018 ha tingut entre un 15% i un 20% més de comensals asseguts a les 50 cadires del restaurant Àbac. Aquest fet li ha comportat haver d'augmentar plantilla fins a un total de 50 treballadors, repartits entre sala i cuina.

Malgrat això, diu que a Barcelona li costa trobar cambrers que vulguin treballar al restaurant, tot i tenir tres estrelles. “Durant molts anys hem tingut un problema en aquest país amb la sala, però ara mateix és un problema molt greu, perquè ningú no s’hi vol dedicar”, explica Cruz. La situació la pateix a Barcelona, però en canvi en altres restaurants que Jordi Cruz dirigeix, com el nou Atempo, situat al castell de Sant Julià de Ramis, no li passa. “També és cert que he canviat la fórmula, perquè allà els cuiners són com cambrers, cuinen i acaben plats davant dels comensals”, diu. De fet, la fórmula de l’Atempo és tan original que Jordi Cruz assegura que, quan la conegui la 'Guia Michelin', li agradarà i serà probable que la puntuï bé. De moment han passat "sis mesos de rodatge", explica.

Cruz també és propietari de L’Angle, amb una estrella Michelin, i del Tapes, “que és un restaurant «casual»”, i per tant no se'l planteja "per obtenir estrelles Michelin”, diu.