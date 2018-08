Alta cuina amb xancletes

L’alta cuina ha rescatat el menjar de xiringuito, el que es pot menjar vestit amb xancletes i amb el banyador a sota d’una peça de roba ‘casual’. Tant és així que en pocs anys els xiringuitos dirigits per cuiners amb estrella Michelin han augmentat, i comencen a ser icones gastronòmiques a les Illes Balears i a tota la costa.

Si els formalismes a l’hora de vestir es relaxen, també ho fa l’estil del restaurant arran de mar. No acostumen a posar estovalles ni tovallons de tela, però, tot i així, no es relaxen ni a la cuina ni tampoc (atenció!) en el preu. De fet, si s’hagués de mesurar l’esforç que suposa cuinar en un cubicle petit, estret i calorós, com acostumen a ser algunes de les cuines dels xiringuitos, segur que el compte es quedaria curt.

Dit això, no tots els restaurants arran de mar són iguals. N’hi ha que es dediquen a escalfar plats, cuinats prèviament en el que anomenen ‘laboratoris de cuina’, és a dir, cuines situades sobre l’asfalt i no a la platja. En aquest cas, els plats arriben diàriament en furgonetes refrigerades. Tot i que la qualitat dels productes no minva, sí que està bé saber-ne la diferència. D’altra banda, hi ha els xiringuitos en els quals es cuina tot el plat de principi a fi. Solen comptar amb grans equips de personal, perquè els horaris de servei acostumen a ser més llargs que els dels restaurants de carrer.

Entre els plats que triomfen a les cartes hi ha els peixos a la brasa –la tendència a l’alça és la brasa vertical, ‘l’espeto’– i els arrossos. Pel que fa als peixos, els cuiners aposten per respectar el producte i no emmascarar-lo amb gaires floritures. I pel que fa als arrossos, l’estil a la marinera és el preferit. Les gambes i els calamars, d’altra banda, s’acoblen als grans de la gramínia, que sembla la preferida de l’estiu.

Marabanda

Vilanova i la Geltrú

Inaugurat aquest estiu, ha obert portes amb l’objectiu de convertir-se en el restaurant gastronòmic de La Daurada, espai que acull diversos concerts a l’estiu davant del mar.

A la carta destaca el peix provinent de la llotja de Vilanova, que es cuina a la brasa, horitzontal i vertical. Amb aquest sistema també cuinen, per exemple, el pop. Entre els plats de xup-xup destaca el bullit, una elaboració antiga dels pescadors. En el bullit primer es menja daurada amb patates i del suquet restant de l’elaboració es prepara un arròs amb allioli que es cou a la brasa.

Hi destaca: la piscina pròpia del restaurant, d’ús només per als que hi mengen.

Can Carlitos

Formentera

És el xiringuito del cuiner més actiu de Catalunya, Nandu Jubany. Inaugurat fa tres anys, Can Carlitos, situat al port de la Savina de Formentera, s’ha convertit en referència pels seus arrossos, elaborats de tres maneres diferents: secs, caldosos i a la llauna.

La marca Jubany també es troba en la qualitat del producte fresc, així que les gambes, fregides i cruixents, i els llagostins són protagonistes.

Els amants dels plats verds hi trobaran un ampli apartat d’opcions: des d’amanides (atenció a l’albergínia escalivada amb sobrassada i làmines de parmesà) fins a coques.

Hi destaca: la carta de dolços, àmplia i atractiva, amb propostes tan suggerents com la pinya a l’ast amb iogurt i gelat de coco o el babà al rom cremat amb gelat de nata.

Bar Boia

Cadaqués

Al passeig de Cadaqués, enmig de la població més idíl·lica de la Costa Brava, hi ha el Bar Boia, que dirigeix Manel Vehí. Encarat a la platja gran de Cadaqués, el Boia és conegut pel maridatge de còctels sofisticats amb menjar de producte. De fet, des de les 8.30 h del matí fins a les 2 h de la nit serveixen tapes creatives i de producte, amb les croquetes de marisc com a protagonistes. A les nits els plats més sol·licitats són els biquinis de pernil ibèric, de formatge trufat, d’alvocat amb fruita o les hamburgueses. Aquests últims són els plats que Manel Vehí considera que mariden amb els seus còctels, que en prepara tants i variats com dies té l’any. O gairebé.

Hi destaca: l’espai exterior del Boia, arran de la platja de pedres, on cal arribar aviat per agafar taula, perquè les que miren al mar són les més sol·licitades.

Oasis

Badalona

Alguns dels plats forts de l’Oasis Badalona són l’arròs del senyoret (que porta tots els ingredients de mar pelats), l’arròs negre i la fideuà, a part dels calamars i els calamarsons. També tenen peixos frescos, que varien segons el dia.

El xef Cucho Puig també aposta per una cuina freda de torrades amb pa de coca, que fins i tot prepara amb pit de pollastre.

Hi destaca: l’aposta per les sangries tradicionals i amb dignitat de vi i de cava.

Barracuda

Castelldefels

Enmig de la platja més allargassada, la de Castelldefels, s’alça el xiringuito Barracuda, que declara la seva filosofia sostenible des de la mateixa construcció, que busca la integració amb el paisatge.

A la taula, els arrossos són els plats estrella. I d’entre tots, l’arròs a la marinera. Però al Barracuda també destaquen les escopinyes, les gambes i els peixos petits fregits. A l’hora de maridar els plats, el xiringuito aposta per les referències de vins de les denominacions d’origen catalanes ecològiques i biodinàmiques.

Hi destaca: la terrassa, amb terra de passarel·la de fusta i sofàs de pedra encoixinats, des d’on s’observa el mar com si fos una gran pantalla. L’interior del menjador és tipus peixera, així que les vistes també són privilegiades.

Tragamar

Calella de Palafrugell

A la platja del Canadell de Calella de Palafrugell, el Tragamar té el nom més adient que es podria pensar, perquè està tan a prop del mar que sembla que l’hagi d’engolir.

Però qui sí que pot engolir és l’amant del marisc, de les paelles de llagosta i del llamàntol. A part dels peixos a la planxa, com les sardines i els escamarlans gratinats amb pasta fresca, un dels plats ‘top ten’. També és un bon lloc per als que prefereixen la carn, amb una selecció de plats com carpaccios i entrecots.

A més a més, el Tragamar ofereix mil i una opcions per als vegetarians i per als vegans, perquè creuen en el menjar verd i saludable. D’aquí que tinguin com a un dels seus atractius les mil i una opcions d'amanides, que cadascú pot combinar a la seva manera.

Hi destaca: les postres, amb Tatin de poma o recuit de la Fonteta, el formatge fresc de llet de cabra, tan conegut a les comarques de Girona.