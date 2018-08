Un ‘wine bar’ únic a Barcelona

El Tribut és un bar on es poden tastar a copes més de 250 grans vins. Tenir la possibilitat de beure’s una copa del famós Pingus de Peter Sisseck o del mític Vega Sicilia Único, d’Álvaro Palacios, és excepcional. Aquest últim és reconegut com el millor representant dels vins espanyols al món. D’aquest personatge, a més, és poden tastar sis anyades del llegendari L’Ermita. En aquest santuari barceloní, liderat pel manresà Sebastià Lozano, també hi ha espai per als vins generosos o per als grans caves i xampanys.

Però no tot és luxe: a la carta hi trobem més de 100 referències de vins que no superen els 6 euros la copa. A més, al local es pot degustar qualsevol de les ampolles de la botiga (més de 1.500 referències) gaudint de l’experiència que et serveixi el vi un sommelierexpert per només 5 euros addicionals. Un veritable privilegi per als amants del vi.

L’altre punt que vam trobar especial és la selecció de cristalleria que ens van oferir: 12 models de copes dels dos millors fabricants, Riedel i Zalto. Sembla increïble com un mateix vi servit en dues copes diferents canvia els matisos i la manera de gaudir-ne. La importància de la copa. Tots sabem que no és el mateix guanyar la Champions que la Copa del Rei.

No podem ni volem obviar l’apartat de la cuina, que és imprescindible per completar l’experiència Tribut. Grans plats per acompanyar els grans vins: ostres, gambes, marinats, uns canelons exquisits... Elaboracions senzilles però amb una qualitat de producte que fa les delícies de qualsevol comensal. Prèvia reserva, al Tribut podem fer un bon un àpat amb wine experience de 5 plats i 5 vins al preu mitjà de 50 euros.

Empar Moliner, en acció

La gran experiència va acabar amb una master class a càrrec del propietari Sebastià Lozano i del director del Tribut, Xavier Serra. Ells dos ens van fer entrar en un món immens i apassionant. El xou final va tenir una protagonista excepcional, l’Empar Moliner, col·laboradora de l’ARA i clienta habitual del local, que ens va acompanyar a fer un tastet després d’insultar-nos (“Cabrons, fills de puta!”)... En un petit altar teníem exposats tots els vins que havíem tastat, i com més bo era el vi que omplia l’improvisat altar, més gros era l’insult. Una manera molt personal de lloar la nostra bona sort. L’Empar és apassionada en tot el que fa, però el vi l’exalta. Els coneixia tots i va fer crítica d’alguna joia sense sentir-se intimidada per l’etiqueta i el preu.

Sentir parlar l’Empar, el Sebastià i el Xavier amb gran passió pel vi ens fa entendre una mica més la seva devoció. Hi ha un amic que sempre ens diu: “Fer vi és molt fàcil, però fer feliç tanta gent no ho és tant”.

Tenim un respecte absolut per la figura del sommelier, imprescindible a la sala dels millors restaurants. Acompanyar un bon menjar amb un bon vi és un dels millors plaers que hi ha. I això és el que vam anar a fer al Tribut: menjar bé acompanyats dels millors vins del món.