El referent arrosser del Maresme

La família Pla ja vivia a la ubicació actual l’any 1929. L’avi Lluís era pescador. On ara hi ha les cuines abans es guardaven els bous. Un any després van demanar els permisos per poder donar suport als banyistes. Al principi gibrelletes d’aigua per netejar-se la sorra, tendals per descansar del sol i casetes per canviar-se. No és fins a l’arribada de la segona generació, l’any 1956, que es comencen a servir menjars. Banys Lluís sempre ha format part de l’imaginari de Sant Pol i els santpolencs el consideren part indestriable del poble. En aquest cas hi ha una evolució normal de l’època i l’espai on ens trobem.

La carta no és extensa però hi ha prou opcions per triar. Comencem amb un pica-pica generós amb cloïsses, ostres, gambetes i escamarlanets d’aquells que te’n menges fins i tot les cloves.

El segon el tenim clar: arròs. Quin? Per votació popular guanya el melós de llamàntol nacional. Mentre arriben els primers, el Martí ens prepara l’arròs. Els entrants aproven amb nota però nosaltres hem vingut a menjar arròs. I quin arròs! Encara ara quan ho recordem se’ns fot la pell de gallina. Era tal com ens havien dit, tal com havíem somiat, tal com havia de ser el famós arròs de Banys Lluís.

Un negoci familiar

El Lluís s’acosta a la taula per assegurar-se que tot va bé. Li diem que hem disfrutat molt i ho aprofitem per preguntar-li el secret. Seu, ens mira i ens explica el secret: “Per començar, la ceba es talla a mà de la mateixa manera que ho fem amb les verduretes, la sèpia la comprem bruta i la netegem nosaltres però aprofitem la melsa per donar amb el calamar aquest bon gust al sofregit. Si a tot això hi sumes un bon fumet, arròs del Delta, un bon llamàntol i una molt bona mà ja tens l’arròs de la família Pla”. Les racions són generoses, si vols pots sortir-ne ben tip.

El Lluís dona la cara però l’artífex d’aquest arròs melós de llamàntol és el Martí. Tots diríem que hi té la mà trencada, però el que té és un talent innat que posa al servei de tota la clientela. No fa tants anys l’arròs s’havia d’encarregar. Va adaptar l’arròs que es feia a casa en una sola paella per a la família per aconseguir aquell sabor tant especial per a totes les racions que se servissin al restaurant. La família Pla és molt exigent en el seu propi servei. Quan hi ha una queixa amb motiu, hi ha reunió per saber “el com, el quan i el perquè”. Res pot sortir malament i si hi surt s’ha de solucionar de seguida i evitar que es repeteixi.

Durant la setmana pots gaudir de l’experiència amb un menú de 15 euros en el qual també pots tastar el famós arròs. Sempre hi ha un arròs mixt, i si el vols de peix el pots tenir amb suplement de preu. Al menú hi pots trobar altres meravelles com el llobarro fresc.

En aquests moments la tercera generació dels Pla (el Martí, el Lluís i la Marta) són al capdavant del restaurant, la quarta, com la Ivet (a la imatge) i el Marc, ja hi treballen i la cinquena ja ha nascut. Sembla que Sant Pol i el Maresme tenen el bon menjar assegurat per a molt de temps.