És possible cuinar només un dia?

La cuinera Ada Parellada va pensar un dia en traslladar les tècniques que feia servir al restaurant a casa seva. I, fet el pas, va sentir la necessitat d’explicar-ho, d’escriure-ho. I va publicar el llibre La cuina sostenible. Idees, trucs i receptes per no llençar res (Columna). Al cap de poc temps, les tendències gastronòmiques van difondre un terme anglès, batch cooking, que explica com es pot planificar un dia de cuina intensa per als àpats de la setmana, per no haver-te de passar massa temps fent menjar la resta de dies.

A la pràctica, com explica Ada Parellada, és el que fan sempre tots els restaurants del món. “Si no, ¿com us penseu que us podeu asseure a taula, demanar el que voleu menjar i que us ho portem al cap de pocs minuts?”, pregunta la xef. Si els restaurants no haguessin preparat amb calma i antelació les bases dels plats, els sofregits, els caldos, els fumets, no rutllaria res quan les sales estan plenes de comensals.

També els sofregits

A casa, doncs, també es poden cuinar amb calma els sofregits. Fer-ne i congelar-los per a plats per a dos persones, quatre o més, perquè si “es congela tota una cassola gran de sofregit després caldria descongelar-lo tot sencer”, diu Parellada.

Seguint aquest fil, a Cossetània Edicions, la periodista Núria Gispert ha publicat el llibre Cuina en menys de 3 hores per a tota la setmana, en què explica: “A còpia d’anys i d’experiència, he pogut comprovar que, dedicant-hi menys de 3 hores, seguides i sense parar, el dia que vagi millor, es poden deixar enllestits o força avançats els menús de tota la setmana.

El temps, doncs, és essencial en cuina. I malgrat que hi pot haver receptes que es puguin preparar en 10 minuts, cuinar és una tasca que requereix hores, hores ben invertides, perquè després la recompensa és reconfortant.

Doble inventari

D’altra banda, la cuinera Ada Parellada sosté que una bona organització evita el malbaratament alimentari. “Està demostrat que el menjar que més es llença a les escombraries és el cru, que s’acaba fent malbé si no el cuinem”, diu la xef del Semproniana.

També hi ha altres causes del malbaratament alimentari. “El canvi de model en la gestió de la cuina familiar. És a dir, el fet de no anar a comprar sovint i no portar un inventari de la nevera i el rebost fa que acumulem quantitat d’aliments”, diu Parellada. Un altre és “la pèrdua d’habilitats culinàries i de confiança en la nostra capacitat a la cuina; no gosem provar noves receptes o no tenim prou imaginació per mirar de fer-ho”.

Encara hi hauria dos motius més, opina la cuinera, que són “la dependència creixent amb la indústria alimentària”, que vol dir que “hem sucumbit a la dictadura de les dates de caducitat, i que desconeixem la diferència que hi ha entre la data de caducitat i la data de consum preferent”. La primera fa referència a la perillositat que hi pot haver en el consum un cop passada la data. “La segona és només un indicador que l’aliment pot haver canviat d’aspecte, olor o gust, però és del tot apte per al consum”.

I com a últim motiu, les estratègies de màrqueting. “Els dos per un són una de les causes de malbaratament domèstic. Comprem més del que ens cal perquè volem aprofitar l’oferta. És lògic, però, si planifiquem bé, quan arribem a casa congelarem el segon paquet comprat (en el cas que es tracti d’un aliment susceptible de ser congelat, esclar)”, conclou la cuinera del restaurant Semproniana.

Proposta de menús de primavera

La periodista Núria Gispert proposa menús segons les estacions de l’any

DILLUNS

Dinar: Pasta al gust

Sopar: Enciam amb amaniment d’all i ametlles, i salmó farcit amb ‘mousse’

DIMARTS

Dinar: Amanida de tomàquet i ceba, i pollastre al curri amb gambes

Sopar:Crema de blat de moro, i boletes de bacallà amb puré de patates

DIMECRES

Dinar: Verdures al vapor i xai a la planxa

Sopar: Tabule i sardines en escabetx de cítrics

DIJOUS

Dinar: Amanida de gerds i formatge de cabra, i cigrons amb llagostins

Sopar: Crema de meló amb pernil, i pastís de truites

DIVENDRES

Dinar: Amanida de brots tendres, i mandonguilles de botifarra amb bolets

Sopar: Cassoleta de tomàquet, i brie amb pesto

Per fer aquest menú setmanal, els plats que es poden cuinar en tres hores i deixar-los preparats per menjar-los al llarg de la setmana són el pollastre al curri amb gambes, el tabule, les sardines en escabetx de cítrics, els cigrons amb llagostins, les mandonguilles de botifarra amb bolets, la cassoleta de tomàquet i brie amb pesto, i el pa.

Per contra, al moment caldrà fer la pasta, l’enciam amb amaniment d’all i ametlles, l’amanida de tomàquet i ceba, la crema de blat de moro, les verdures al vapor, el xai a la planxa, l’amanida de gerds i formatge de cabra, la crema de meló amb pernil i l’amanida de brots tendres.

Com es fa el ‘batch cooking’?

Segons la periodista Núria Gispert, autora del llibre Cuina en menys de 3 hores per a tota la setmana (Cossetània Edicions)

Organitza’t. “Per seguir el pla de treball que et proposo només cal una cosa: organització. Per tant, sigues ordenat”.

Prepara’t. Abans de començar, tingues a punt els ingredients que necessitaràs.

Neteja. Neteja a mesura que embrutis.

Utilitza diversos electrodomèstics. Res no t’impedeix utilitzar alhora tres fogons i una o dues safates del forn, o bé olles ràpides o processadors d’aliments per accelerar els temps (però no la qualitat) d’elaboració de les receptes.

Planifica. Val la pena destinar una mica del teu temps a planificar els menús setmanals tenint en compte variables com ara dies que saps segur que menjaràs a casa, possibilitat de tenir convidats, imprevistos.

Tingues un bon rebost.És convenient tenir unes bones provisions pensant en les coses que necessitaràs, que més t’agradin i que més utilitzis. Si reemplaces tot el que consumeixes estalviaràs temps i diners.

Compra productes frescos. Compra els productes frescos en funció de les receptes que vulguis fer, però aprofita també les ofertes que trobis.

Optimitza. Aprèn a optimitzar. Amb una mateixa preparació es poden fer un munt de plats diferents. Per tant, fes més quantitat dels bàsics (sofregits o samfaines, per exemple) i aprofita-ho com tu prefereixis.

Aprofita. Aprofita les sobralles. Et serviran per elaborar altres plats. Un pollastre cuinat avui poden ser unes croquetes la setmana vinent. O un estofat es pot convertir en un pastís de carn exquisit.

Distribueix el temps. Si un dia només tens una hora, aprofita receptes que es puguin fer en aquest temps.

Conserva i congela. Amb aquesta manera de cuinar cal que estudiïs bé com conservar i emmagatzemar tots els aliments que has preparat. Reserva per al final de la setmana els plats que es puguin congelar o que es conservin més temps, i consumeix primer els més delicats.