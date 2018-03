El passeig de Gràcia reivindica la seva gastronomia

El passeig de Gràcia és per a molta gent sinònim d’oci, de compres, de cultura i de molts turistes. A més, és una de les artèries gastronòmiques més potents de la ciutat i concentra alguns dels millors restaurants de Barcelona. A pocs passos de distància hi ha el Lasarte, de Martín Berasategui, amb tres estrelles Michelin; el Moments, a l’Hotel Mandarin, amb dues; el Roca Moo, dins l’Hotel Moo, amb una estrella; però també molts d’altres de molt nivell tot i no tenir estrella Michelin.

Per posar en valor aquesta oferta gastronòmica, que és potser la faceta més desconeguda del passeig de Gràcia, i acostar-la al gran públic, ha nascut la iniciativa Passeig de Gourmets, un festival gastronòmic que omplirà l’avinguda i els voltants de diferents propostes pensades per a totes les butxaques. “La iniciativa neix amb l’objectiu de donar a conèixer el nivell i la varietat de l’oferta gastronòmica del passeig a tots els ciutadans, així com als que visiten la ciutat durant aquests dies”, tal com destaca el president de l’Associació Passeig de Gràcia, Luis Sans.

10 dies de gastronomia

Des d'aquest dijoys i fins al 18 de març, 20 restaurants de la zona participaran en la cita gastronòmica i ho faran al voltant de quatre activitats: Ruta de Platets, Menús Degustació, Cuina a Quatre Mans i Showcookings. La Ruta de Platets és una iniciativa en què 12 locals oferiran platets a 7 euros, amb beguda inclosa. Després hi ha els Menús Degustació que oferiran alguns dels restaurants més destacats de la zona, per preus que van des dels 40 euros fins als 55. La Cuina a Quatre Mans són tàndems creatius que tenen dies fixos: dimarts es va celebrar el primer a càrrec de Martín Berasategui, el xef del Lasarte, amb el seu cap de cuina, Paolo Casagrande. La segona trobada serà dijous al restaurant Roca Moo i anirà a càrrec de Joan Roca i el xef del Moo, Rafa Panatieri, que oferiran una visió molt particular i renovada de la cuina catalana. El dia 15 de març, Carme Ruscalleda i el seu fill, Raül Balam, cuinaran en família al Moments, el restaurant del Mandarin Oriental, amb una proposta que vol unir llaços entre Occident i Orient. Finalment aquell mateix dia, el xef Nandu Jubany i el xef executiu d’El Restaurant del Majestic, David Romero, mostraran la seva manera de cuinar, pensada per ser reproduïda a casa. Pel que fa a la quarta activitat, els showcookings seran el vessant més formatiu de la iniciativa, amb demostracions culinàries sense cap cost, dins d’alguns dels hotels de la zona i de la mà d’alguns dels xefs més prestigiosos.

Portar la gent als hotels

Nandu Jubany creu que aquesta iniciativa és una molt bona idea per “aconseguir fer entrar la gent de la ciutat als hotels”, ja que moltes vegades hi ha “una barrera” entre els locals i aquests establiments. “Nosaltres reivindiquem que els hotels no són només espais per a turistes, i per això iniciatives com aquesta són tan importants”. Jubany i Romero han preparat per a l’ocasió un menú a quatre mans on hi haurà alguns dels plats clàssics de Can Jubany, com l’arròs amb espardenyes i els pèsols amb cansalada i trufa d’Osona. Ell espera atraure nous clients amb aquest menú especial i explica que al Majestic això ja passa amb el brunch dels diumenges. “Ha sigut una idea molt exitosa, que omple cada setmana amb gent de la ciutat”.

Un altre dels xefs que participen a la iniciativa és Giovanni Esteve, del restaurant Jardín del Alma, que es troba dins de l’hotel Alma. “Aquesta iniciativa és una oportunitat per donar a conèixer la gastronomia del passeig de Gràcia i, per tant, la nostra manera de fer”, explica Esteve. El xef, que va néixer a França i va acabar la seva formació de cuiner a Catalunya, té moltes ganes de difondre la seva cuina “de producte i de temporada” entre la gent que potser no ha entrat mai a l’hotel Alma. Ell està segur que quan coneguin la cuina del restaurant “repetiran”. Per això ha preparat un menú degustació especial amb 5 plats que sortirà per 50 euros amb les begudes incloses. A més, faran “un showcooking molt especial”, només per a vuit persones, que podran gaudir en primera persona de com funciona la seva cuina, des del moment que arriba el producte fins que surten els plats.

Un altre cuiner que participa a la cita és Oriol Cunillas, del restaurant Galaxó de l’Hotel Casa Fuster. Per a ell, aquest nou festival és una molt bona manera de demostrar “que els hotels també són per als barcelonins”, i espera que molta gent descobreixi que el passeig de Gràcia “té locals per a tothom, per a totes les butxaques i tots els gustos”. “Creiem que hi ha molts clients potencials que encara els costa entrar en un hotel a la seva pròpia ciutat, i esperem que amb aquesta iniciativa ens descobreixin”. Per atraure la gent ells participaran de dues maneres al Passeig de Gourmets. Amb un platet especial -un ou a baixa temperatura arrebossat amb panko i amb cruixent de pernil- i amb “un menú degustació especial per a l’ocasió”. Són cinc plats que, amb begudes incloses, sortirà per 50 euros, amb la voluntat d’acostar l’alta cuina que fan al gran públic.