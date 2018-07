L’art de la paella a Formentera

L’alarma del despertador no perdona. Cada matí a dos quarts de nou sona amb una puntualitat insuportable, i hi ha dies que la Pili no pot fer res més que demanar-li mitja hora més. Perquè només han passat cinc hores des que va apagar els llums de La Mariterranea i perquè necessitarà energia per afrontar un altre dia frenètic, que sempre comença igual. “M’encanta sortir a córrer a primera hora del matí. Ho necessito, és el meu moment. Només jo, la meva respiració i una sensació d’alliberament imprescindible. Si no ho fes, mataria algú”, explica la Pili amb el seu somriure permanent. Uns quants quilòmetres, una dutxa i a comprar el producte fresc del dia per al restaurant, amb l’Anthony, el seu marit, i el Jim, el cuiner i creador de paelles. Tots tres són l’ànima de La Mariterranea. Una petita família que comparteix espai professional i conviu en un pis minúscul que tenen llogat a Sant Ferran de ses Roques.

L’Anthony va néixer a Itàlia, a prop de Milà, i fa set anys va anar a València per obrir un bar al barri del Carme, però la idea li va durar 24 hores. El temps que va trigar a conèixer la Pili, una valenciana coctelera professional que ha recorregut mig món fent còctels i que es va instal·lar un temps a Miami. L’amor va néixer a València i es va consolidar a Formentera, on van anar de vacances el 2014, s’hi van casar i el 2015 hi van obrir La Mariterranea després de vendre el restaurant que dirigien junts a la platja de València i que rebia més de 250 comensals al dia. “Jo volia deixar l’hostaleria, aquell restaurant em va matar, però l’Anthony va insistir molt per anar a Formentera i vam decidir començar una aventura en aquest local”, recorda la Pili.

“ Yo soy el guiri ”, diu el Jim. És de Bristol, va arribar a Espanya fa 18 anys i conserva un accent anglès molt marcat. El vam fer sortir de la cuina per poder-lo conèixer i sobretot per felicitar-lo. Ell és el creador de la gran joia del restaurant: la paella de foie i escamarlans amb alls tendres. Els 28 euros més ben invertits de la nostra vida gastronòmica. Una meravella. Una creació que, com moltes obres d’art, al principi va ser infravalorada. “El Jim va crear aquesta paella i no la recomanàvem. Un dia, per error, vam fer una comanda a la cuina, però ningú l’havia demanat. La paella es va quedar allà fins a les 3 de la matinada, i quan vam acabar la vam reescalfar i ens la vam menjar. Des d’aquell dia és el nostre plat estrella”, expliquen l’Anthony i la Pili. De fet, nosaltres vam trucar per fer la reserva i vam encarregar la paella vermella, una de les més famoses del restaurant, però vam fer cas dels consells de la Pili i avui podem valorar com cal l’invent incomprès del Jim.

Compromesos amb el medi ambient

La paella de foie, la d’ànec amb bolets i alls tendres, l’arròs de seitons al forn o l’arròs de galta amb bolets fan de La Mariterranea un lloc especial, compromès amb la cuina i també amb el medi ambient. Col·laboren amb Save Posidonia Project, una iniciativa que lluita per la protecció de la posidònia, clau per conservar l’aigua cristal·lina de Formentera.

La nostra conversa la interromp constantment el telèfon del restaurant, que no para de sonar. És el so de la recompensa, el so que demostra que les coses a La Mariterranea s’estan fent bé.

La Mariterranea és al Carrer Major, 42. 07871, Sant Ferran de Ses Roques (Formentera). 674 27 42 98.