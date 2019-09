Passió pel Berguedà, passió per la terra

Terra, així és com l’avi es referia a l’hort, el lloc on anava el Pere a jugar de petit i a ajudar a plantar tomàquets. Ara el conrea el pare, i d’allà en surten moltes de les verdures que llueixen en les elaboracions de Pere Venturós. Després de formar-se i aprendre en diferents cuines i de passar vuit anys a París, era el moment de tornar a casa, de tornar a la terra. Aquest fet, juntament amb la decisió de la família Sala de tancar un restaurant amb 46 anys d’història a Berga, va fer decidir el Pere i la Mònica a assumir un repte doblement complicat: engegar un negoci junts i recuperar un espai de referència a Berga.

No és fàcil substituir un referent de la cuina berguedana com el Restaurant Sala, però el Pere Venturós i la Mònica Saña ho han aconseguit. A poc a poc, el Terra ha anat trobant el seu espai, però, tot i que encara queda camí per fer, el futur és encoratjador. La proposta engresca i els resultats aconseguits fins al moment els acompanyen.

El projecte del Terra s’inicia el setembre del 2017 amb una proposta gastronòmica clara: cuina del Berguedà amb producte del Berguedà i amb gent que estima el Berguedà. “Comprem el producte berguedà no perquè sigui el millor, que també, sinó perquè volem que els productors puguin continuar vivint i treballant aquí com ho volem fer nosaltres”, explica el Pere.

La Mònica dirigeix un personal de sala excel·lent, ple de joventut i professionalitat, que fa que l’estada al Terra sigui molt agradable. Nosaltres hi anem un dijous al migdia. No està ple, però fa goig. Als migdies de dilluns a divendres hi ha un menú molt competitiu per 21 euros. Alhora, també hi ha la possibilitat de triar entre els dos menús degustació: de l’Hort (40 €) i de la Terra (60 €). La diferència principal és la quantitat de plats que t’ofereixen. Escollim el de l’Hort. La proposta comença amb un gaspatxo fresc amb gust de verdures “de veritat” i amb el cogombre gairebé imperceptible (això ho diem com un factor positiu). Seguim amb un molt bon tàrtar de tonyina i cremós d’alvocat; un caneló de carn amb suc de rostit i bolets del Berguedà; lluç de palangre, patata violeta i salsa tàrtara d’algues per donar un toc afrancesat al menú; confit d’ànec amb peres amb vi blanc; la versió del Pere del clàssic mojito i, per acabar, unes torrades de Santa Teresa amb gelat de vainilla. El vi escollit va ser un Priorat de Gratallops anomenat D’Iatra, del celler Cal Batllet.

Un cop satisfet el compte, seiem amb Pere Venturós per parlar de cuina, projectes, il·lusions... Mostra una devoció cap al Berguedà pròpia de qui n’està enamorat. El Berguedà és una comarca rica en espais naturals, cultura, ramaderia i gastronomia. En poc temps, el Restaurant Terra s’ha convertit en un referent de la comarca com ho va ser el Restaurant Sala. A Berga hi ha una bona oferta gastronòmica, però l’aposta de Pere Venturós per la cuina de qualitat ha fet que, en dos anys, el Terra sigui una molt bona raó per visitar la comarca com ho són des de fa molt de temps la Patum, el Pedraforca, el Museu de les Mines de Cercs o simplement passejar pels seus paratges.