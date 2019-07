Reina de Port-lligat, el restaurant que porta Dalí a la carta

A Mollet de Peralada, una casa de pedra vella amb voltes acull un magnífic restaurant. La casa ha estat reformada amb l’estima que se sol tenir a un bé molt preuat, cosa que permet al comensal gaudir d’un espai on s’han cuidat tots els detalls. En Rafael va comprar la casa quan tenia 17 anys pensant que un dia seria la llar que acolliria el seu somni de petit: obrir un restaurant per deixar-s’hi la pell i fer feliç la gent.

La carta en si mateixa és una joia. La portada és una reproducció d’un quadre original de Salvador Dalí propietat de la família. El besavi d’en Rafael es va iniciar en l’ofici de cuiner regentant l’Hotel Port-lligat a Cadaqués. Dalí n’era un client habitual. Uns quants anys més tard, l’agost del 2007, en Rafael Pell va poder fer realitat la il·lusió de transmetre la seva enorme sensibilitat pel producte de la terra.

A la Reina de Port-lligat descobrim una proposta gastronòmica variada, on a més a més dels plats de la carta trobem dues propostes de menú: el Temàtic (39 €) i el degustació Reina de Port-lligat (65 €). Ens decantem pel que dona nom al restaurant.

Ja d’entrada, els aperitius fan preveure que serà un àpat joiós: pa amb oli d’Espolla i sal negra (una bola d’oli congelat i amb textura de mantega) i xips d’arròs, pebre i poma. El menú és un recorregut sensorial pel paisatge interior de l’Alt Empordà que s’estén fins a descobrir la salabror del Mediterrani. L’espectacle comença amb uns bolets saltejats, ou escaldat, escuma de tòfona blanca amb parmesà seguit d’una sopa freda de tomàquets madurs km 0 amb sorbet d’api cru, pernil d’ànec i ametlles.

Destaquem el saborosos raviolis de llamàntol amb alfàbrega, oli d’avellanes i pinyons, i les vieires amb carxofes, cansalada, herbes i caldo amb romaní. Confirmades les sospites inicials, estem disposats a més, tot esperant els segons. Bacallà amb créixens, all cremós, taronja confitada i cruixents de sal d’api i, per acabar la segona tongada, un caneló de vedella amb orellanes de prunes i albercocs i moscatell amb rossinyols. Dues propostes que ens fan reviure grans plats de la cuina catalana amb la particular visió d’en Rafael Pell.

Les postres no es queden enrere: gelat de violeta amb iogurt grec i crumble i una bona tria de formatges. El vi escollit per acompanyar aquest gran passeig per la cuina d’en Rafael és La Botera del celler Roig i Perals de Mollet de Peralada mateix. Uns vinaters amb història que dignifiquen la figura del seu besavi amb vins elegants i amb personalitat.

“Vaig estar convençut que seria cuiner amb tretze o catorze anys, tot i que encara de més petit ja remenava la cua per la cuina de l’hotel familiar”, ens explica en Rafael, per tot seguit reconèixer que “podria volar i viatjar pels núvols de la creació, però en aquests moments faig la cuina que vull fer i on la vull fer. Aquí soc feliç”. Es nota.

Mentre esperem que la guia Michelin tingui el gest de reconèixer les virtuts de la Reina de Port-lligat, nosaltres seguirem sent uns afortunats per poder gaudir d’una cuina amb essència, creativitat, talent i producte de proximitat.