La Perla: Hem trobat l’anti-Bulli

A poc més d’un quilòmetre del Bulli Lab hi ha una antiga bodega inaugurada l’any 1965 on trobareu el bo i millor de la cuina tradicional catalana amb producte estacional de mercat. Salva Serra, fill de l’amo i cuiner de La Perla Bcn, ens comenta: “Un dia li vaig dir al Ferran Adrià que som l’anti-Bulli. No com a menyspreu al seu talent indiscutible, sinó com a constatació d’un altre tipus de cuina. La cuina de La Perla és de xup-xup, de cassola, de producte de màxima qualitat i de coccions llargues”.

Ramon Serra, el pare, és el líder d’un negoci familiar que segueix les receptes de l’àvia i transmet als seus fills que el servei al client és un tret primordial. en Salva és l’ànima de La Perla i l’Àngel, el germà petit, és l’encarregat de les preparacions i d’acompanyar el pare a la cuina.

Com sempre que anem a un lloc nou, volem tastar el més significatiu d’aquella cuina. Tot i que tenim informació i referències prèvies, ens posem en mans del Salva. Això sí, els canelons de foie són innegociables. Ens n’havien dit meravelles i no volíem deixar de tastar-los. Els canelons són de porc ibèric Maldonado amb foie Rougié i ceba. Dues hores fent xup-xup. Després d’assaborir-los podríem arribar a considerar-los els CANELONS en majúscules. Amb el canelons, però, no en teníem prou. Volíem fer més tastos, i així va ser: cargols, carxofes, peus de porc, tripa de bacallà amb pèsols i cua de bou van ser els plats escollits per compartir. Per llepar-se els dits i sucar-hi pa! Amb aquesta selecció creiem que ens vam poder fer una idea de l’honestedat de la cuina de la família Serra i del seu tarannà. Les postres també són casolanes. Ens diuen que els arrossos són excel·lents. Ens ho creiem però ho deixem per a la pròxima visita.

Durant el dinar ens adonem que hi ha molt client habitual i, que molts dels passavolants com nosaltres venen amb referències. La Perla no forma part de cap circuit gastronòmic ni té el glamur per convertir-se en local de moda, però té el més preuat d’un negoci gastronòmic: obtenir la satisfacció del client. La Perla és un restaurant de referència de la cuina catalana a Barcelona. Tothom en parla bé. No és barat, però s’hi menja bé. És un lloc que sempre hi pots tornar i que pots recomanar a amics i coneguts. La cuina d’en Ramon Serra no enganya.

Seiem amb en Salva perquè ens expliqui una mica la filosofia de La Perla: “La nostra prioritat és que el producte sigui excel·lent i després fer-lo al gust del client. Tot el que ens van ensenyar les àvies i els tiets ara ho fem nosaltres amb el meu pare al capdavant.”

En aquests més de cinquanta anys no hi ha hagut gaires canvis: “Les botes abans eren a terra i ara són a dalt, érem La Perla del Priorat i ara som La Perla de Barcelona. Aquests són els canvis més importants, tret de les persones que hi ha hagut”. No hi ha menú. Només carta. De dimarts a diumenge de 9 a 17 h. Tot seguit. Això sí, a quarts de 10 del matí et pots fotre un arròs i uns peus de porc per començar el dia amb gairebé tota la feina feta.