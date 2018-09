Dos Palillos, 10 anys de tapes orientals creatives

El cuiner Albert Raurich i la sommelier Tamae Imachi van idear fa 10 anys el Dos Palillos, al Raval de Barcelona, el primer restaurant de tapes orientals de Barcelona, i de Catalunya, i enguany han inventat una fórmula per celebrar durant mesos l’aniversari. Dilluns a la nit tocava un sopar per a la premsa i els amics, entre els quals hi havia el cuiner Ferran Adrià i la directora de GSR Roser Torras. L’equip de cuiners juntament amb Raurich i Imachi van servir 46 plats per cap. Com que eren 16 persones assegudes a la barra del Dos Palillos, van cuinar més de 700 plats. I tots maridats amb la saviesa de la Tamae, que va apostar per sakes i xampanys.

Per entendre bé la història d’aquest restaurant tan brillant, cal viatjar al 2002. La Tamae Imachi començava a treballar com a sommelier al Bulli. Allà la japonesa coneixia el jove Raurich, i l’amor, que tants llibres fa créixer però que també obre tants restaurants, va fer la resta.

El 2008 Imachi i Raurich obrien junts el Dos Palillos. Tots dos deixaven el Bulli, després de preguntar-li al Ferran la seva opinió. “L’Albert i el Ferran van viatjar a Nova York a la recerca d’un restaurant com el que volíem obrir nosaltres dos, i no el van trobar”, recorda Imachi. La idea era innovadora i la parella va fer el pas.

Imachi aporta el coneixement dels vins i la història de cada un dels plats orientals, que broda Raurich. El hassun, per exemple, la Tamae Imachi l’explica com si es tractés d’una cerimònia del te. “El hassun són els aliments que mengem abans de prendre el te, perquè l’estómac no pot estar buit per beure’l”, explicava la sommelier. A més, cada plat estava decorat amb flors de temporada, perquè les flaires es barregin amb el menjar. I així va discórrer l’àpat, que començava a les 8 del vespre i acabava a les 12 tocades. I la frase de la nit la va pronunciar l’amic Adrià: “A veure si em retires, Albert”. T. Gilbert