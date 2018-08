Devoció i respecte per la terra

El xef Pere Arpa deu creure en el destí i, si més no, el seu cas és per creure-hi. Estudiant de l’escola Eina, va posar els peus a la Hofmann per dissenyar-ne la carta. La cuina li va cridar l’atenció i s’hi va quedar. Hi va entrar un pintor i en va sortir un cuiner. En Pere cuina perquè li encanta menjar, té una dedicació absoluta a l’ofici i molta complicitat amb els productors. La persona que el proveeix dels productes de la terra és una eminència en fòssils que va decidir dedicar-se al cultiu ecològic. En l’inici d’aquesta meravellosa aventura anava personalment a Palamós a triar les gambes setmana a setmana fins que va trobar qui entenia el que volia i l’hi podia subministrar. Cuina com viu i professa un respecte per la terra acollonant.

Ca l’Arpa és a Banyoles i l’hotel gastronòmic d’en Pere honora el seu entorn. Hi vam sopar i dormir. L’hotel és petit, acollidor i decorat amb molt bon gust. El restaurant és ampli, diàfan i amb vistes a la cuina. L’hotel-restaurant és una antiga casa pairal de la família. Ara, amb el pas del temps i la mà d’en Pere, s’ha convertit en un temple on menjar i dormir es converteixen en una gran experiència. Posseïdor d’una estrella Michelin, destaca per la seva sublim aposta per la cuina de qualitat, la reinterpretació de la cuina tradicional i el respecte pel producte.

A Ca l’Arpa, a més dels plats que conformen la seva proposta gastronòmica, elaboren gran part dels productes que serveixen a taula, com el pa, les melmelades, els pastissos… i això es nota. L’àpat el vam començar amb unes ostres amb api i rave, terrina de foie-gras d’ànec macerat amb vi negre i llorer, i sardines marinades amb puré de cigrons i pipes de carbassa. Anem pels segons! Gamba vermella de Palamós en tres coccions, turbot salvatge amb espardenyes de Llançà i garrinet cruixent amb taronja. Si tot això és excels, les postres no tenen qualificatiu.

Control sobre l’elaboració del producte

A l’hora d’acompanyar tots aquests grans plats ens vam deixar aconsellar per la Montserrat Lao, sommelier, responsable de sala i parella d’en Pere. La Montserrat trepitja el terreny. Ha de saber d’on ve el vi, com es fa, qui el fa... El respecte absolut per la vinya i el vinater. Menjar i beure de la mà de dos grans professionals.

En Pere està fent coses molt ben parides amb els vegetals i els seus productors. No creiem que arribi a convertir Ca l’Arpa en un restaurant vegetarià, però cada cop dona més importància a la millora natural del gènere. La seva aposta per la cuina de qualitat és inqüestionable. Controla el procés de creació i elaboració del producte amb una permanent comunicació amb el productor. En Pere i la Montserrat són la parella ideal per mantenir l’excel·lència culinària d’aquest petit hotel gastronòmic de Banyoles. Nosaltres ens vam enamorar d’ells. Seguirem la seva evolució amb la profunda convicció que sempre prioritzaran la recerca del millor producte al voltant de la terra que els envolta i els acull.