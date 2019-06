Temps de Vi, Vinyasons i Vijazz Penedès, els festivals que conviden a beure vi de les DO de Catalunya

La fira Temps de Vi converteix, per vuitè any consecutiu, la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú en l’aparador de 38 cellers de les denominacions d’origen de Catalunya, que deixaran tastar els seus millors vins. El preu del tast oscil·la entre els 6 euros, que permet beure quatre copes de vins, i els 9, que inclou la copa, el portacopes, quatre tastos i aparcament gratuït.

A part d’estendre la cultura del vi, la fira també es va imposar des del primer dia l’objectiu que els restaurants del país tinguin més vins a les seves cartes. "També volem fer conèixer el patrimoni de Vilanova i la Geltrú, perquè hem fet actes al Teatre Principal, el castell de la Geltrú, el Museu Biblioteca Víctor Balaguer i aquest any a la llotja de pescadors i al Museu Romàntic Can Papiol", explica Carles Carbonell, coorganitzador juntament amb Òscar Villagarcía.

A part de la fira, entre el programa d’activitats d’aquest any del Temps de Vi es podrà assistir a l’acte de celebració del 40è aniversari de Can Ràfols dels Caus (DO Penedès), que tindrà lloc divendres al Local Temps de Vi (c. Major), a partir de les 19 h del vespre.

L’endemà dissabte, a partir de les 12 h, el protagonista serà el celler Viladellops (DO Penedès), en un tast en què l’elaborador, Marcelo Desvalls, explicarà els millors vins que representen Viladellops.

Mentrestant, a la tarda, a les 18 h, el forner Jordi Morera, de l’Espiga d’Or, maridarà el vi amb el pa i explicarà les coincidències i les desavinences dels dos aliments fermentats.

I diumenge, a les 20 h, els protagonistes seran el xampany, el xerès i el Garraf, en què es buscaran les similituds de tres zones aparentment molt diferents unes de les altres.

A Temps de Vi de Vilanova i la Geltrú, un dels clàssics són els tastos en vaixell, que es podran fer durant els tres dies en diferents hores, i també els concerts gratuïts, a la mateixa Rambla amb grups com Mareta Bufona o Marina Tuset.

Per continuar, el festival VinyaSons Ametller Origenobre de nou les portes de 14 cellers repartits pel país, on es podrà escoltar música, beure vi i cava i menjar la proposta gastronòmica proposada pel patrocinador, Ametller Origen. La primera cita serà el divendres 28 de juny amb el concert de Pavvla (Paula Jornet) a les caves Olivé Batllori de la DO Penedès.

El VinyaSons s’allargarà durant tot l’estiu, i acabarà, amb l’últim concert, el 9 d’agost. Entre les veus d’aquest any, a més de Paula Jornet, hi haurà Sara Terraza, Marina Tuset, Sara Pi i Paula Valls. I com a grups vocals In Crescendo, Felix Rossy Quintet i Les Fourchettes, duets com el que formen Celeste Alías i Manel Fortià i solistes com Guillem Roma.

I encara una tercera proposta que entronitza el vi català, el Banc Sabadell Vijazz Penedès, que arriba a la 13a edició. El Vijazz, que tindrà lloc del 5 al 7 de juliol a Vilafranca del Penedès, presenta com a novetat els concerts familiars, que aquest anys protagonitzarà la cantant Dàmaris Gelabert amb l’espectacle 'És l’hora del jazz'.

La cantant Madeleine Peyroux és la cap de cartell a la plaça Jaume I de Vilafranca, en un festival que ha sabut maridar els vins, els Classic Penedès i els caves d’alta qualitat amb el jazz.

Altres dels artistes convidats seran Archie Shepp, el pianista, Monty Alexander i el quartet d’Arturo O’Farrill & Antonio Lizana, que actuaran durant el primer cap de setmana de juliol.

4a edició de la Verema Solidària

Veremar les vinyes d’un celler i tastar-ne els vins que hi elaboren és la proposta de la Verema Solidària, que arriba a la quarta edició i que va impulsar l’enòleg Rubèn Parera, de Finca Parera, per donar suport a les persones vulnerables del territori.

Aquest any, les dates per a les quatre veremes seran:

7 de setembre , a Herència Altés. Gandesa. Terra Alta.

, a Herència Altés. Gandesa. Terra Alta. 14 de setembre , al Celler de Scala Dei. Scala Dei. Priorat.

, al Celler de Scala Dei. Scala Dei. Priorat. 22 de setembre , a Xic’s Cal Borrech. Figuerola d’Orcau. Pallars Jussà.

, a Xic’s Cal Borrech. Figuerola d’Orcau. Pallars Jussà. 6 d’octubre, a Mascorrubí Heretat 1297. Pla de Manlleu. Alt Camp.

Per assistir-hi, cal fer-hi inscripció prèvia (hi ha un aforament màxim de 100 persones) i fer-hi l’aportació econòmica, que en aquesta edició anirà destinada a l'entitat Quilòmetre Zero i la fundació Albafutur.

Quilòmetre Zero empeny el projecte d’acompanyament de menors tutelats, en centres de menors de l’administració, quan compleixen 18 anys i passen a ser joves extutelats. AmbTués el nom d’aquest projecte, que combina mentoria i voluntariat per acompanyar-los en el procés d’integració i emancipació. En l’actualitat, el projecte AmbTu a Barcelona, porta fetes 377 parelles de mentoria i n’acull 50 de noves cada any. L’aportació de Verema Solidària servirà per estendre el programa a la demarcació de Tarragona.

Per la seva banda, a Lleida, la fundació Albafutur desenvolupa el projecte Llavors de Futur, que té com a objectiu millorar la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin treballar en centres ordinaris sota els principis d’integració, individualització, normalització i equiparació d’oportunitats.

L’objectiu de Verema Solidària és recaptar 20.000 euros. Les inscripcions es van poder començar a fer l’1 de juny passat i serà possible fer-les fins al 15 d’octubre.