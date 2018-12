"Hem madurat la cervesa en fusta per fer-la d'hivern i perquè maridi un àpat sencer”

Estrella Damm acaba de llançar la primera cervesa madurada amb fusta, concretament de castanyer i roure. “No podem dir quant de temps de contacte la hi hem deixat, perquè és un producte tan innovador, que la recepta original està sota conceptes de confidencialitat”, explica David Marquès i Antonio Jesús Martínez, mestres cervesers, que treballen dins del departament d’I+D d’Estrella Damm.

Amb aquesta tècnica, habitual al vi, “hem aconseguit un perfil complex, amb aromes que mai no havíem tingut a cap cervesa, com ara de vainilla, fruits secs i panses”, expliquen Marquès i Martínez.

Seguint aquest fil, els mestres cervesers també asseguren que amb la maduració en fusta han "aconseguit una cervesa d’hivern, apta per maridar un àpat sencer”. Dit amb altres paraules, si les cerveses tenen una vocació refrescant per definició, amb la fusta, s’aconsegueix una 'stong lager', amb más graduació alcohòlica, que no només va bé per a un aperitiu, sinó per a plats de xup-xup.

Es dona la circumstància que al nord d’Europa hi ha una llarga tradició de les cerveses anomenades d’hivern. “Estrella Damm no la tenia, malgrat que fa sis anys que vam fer la cervesa reserva de Nadal, que també és una 'strong lager', però que elaborem amb els ingredients tradicionals”, diuen.

La cervesa reserva de Nadal surt al mercat el mes de novembre com a edició limitada, i es manté als linials dels supermercats durant dos mesos. Per la seva banda, la cervesa madurada en cervesa es comercialitza únicament per Internet, a través del web e-commerce.

Per acabar, els mestres cervesers d’Estrella Damm, David Marquès i Antonio Jesús Martínez, opinen que el futur de la cervesa és més divers que mai. “No podem pronosticar si passarà per la fusta, però sí que creiem que hi haurà un mercat que l’acceptarà bé, perquè hi ha molta inquietud per tastar-ne de diferents, que no siguin les tradicionals”, conclouen els mestres cervesers, que detallen que Estrella Damm n'ha tret només una edició limitada de 1.000 exemplars.