El millor xocolater de l'Estat es decidirà a Barcelona

Fins a vuit xefs de la pastisseria i xocolateria competiran a l'octubre per aconseguir el premi al Millor Xocolater de l'Estat. El campionat és gairebé una tradició per a l'Escola de Pastisseria de Barcelona, que ha organitzat aquest esdeveniment des del 1999. Aquest any l'objectiu és incentivar i premiar el coneixement i les habilitats al voltat de la xocolata.

De moment, el Gremi ha obert les inscripcions per a tots els professionals del món de la xocolateria i bomboneria. Quan comenci el concurs els participants tindran un màxim de 12 hores per elaborar una peça artística feta íntegrament de xocolata, diversos tipus de bombons de creació pròpia, un pastís de xocolata i unes postres. Tots ells hauran de demostrar la seva traça i coneixement del producte en solitari.

Només les tres millors creacions seran premiades. El primer premi s'emportarà el Trofeu Lluís Santapau i 2.000 euros en metàl·lic, mentre que el segons i el tercer premi s'emportaran 1.000 i 500 euros respectivament. Els últims premiats van ser els pastissers David Gil el 2015, Miquel Guarro el 2013 i Raúl Bernal el 2011.