Com es fa el fricandó de rap? Recepta de la cuinera Núria Lucas, del restaurant El Dinou

Fricandó de rap

Ingredients per a 2 persones

2 cues de rap

1 ceba

1 tomàquet

1/2 pastanaga

2 grans d'all

50 g pèsols

3 carxofes

Farina

Sal

Oli d'oliva verge extra

Elaboració

Poseu oli d'oliva en una cassola, i marqueu-hi les cues de rap, prèviament salades, enfarinades i tallades per la meitat. El rap s'hi ha de fregir per totes dues bandes.

Mentre es fregeixen les cues de rap, talleu la ceba a daus petits.

Després peleu la pastanaga, i talleu-la a daus també.

Quan el rap estigui fregit enretireu-lo, reserveu-lo, i a la mateixa paella sofregiu-hi ara la ceba amb un pensament de sal. Abaixeu la potència del foc, i remeneu-la perquè s'hi faci bé.

Afegiu-hi la pastanaga, perquè s'hi sofregeixi també.

Netegeu les carxofes. Mentre les aneu tallant, poseu-les en un bol amb aigua i julivert perquè no s'oxidin. Partiu-les en quatre parts i retireu-ne el plomall interior.

Talleu els dos grans d'alls també a daus petits, i poseu-los juntament amb el sofregit.

Ara serà el moment de ratllar el tomàquet. Partiu-lo per la meitat i ratlleu-lo amb l'ajut d'un ratllador.

Poseu-hi el tomàquet perquè se sofregeixi amb la resta d'ingredients. Just quan la preparació hagi agafat un to marró, tireu-hi un got petit de conyac.

Quan el conyac s'hagi evaporat, tireu-hi les carxofes. Doneu-hi tres voltes perquè s'hi remeni bé. I a continuació, afegiu-hi aigua mineral (o fumet de peix), que en cobreixi els ingredients, i deixeu que es cogui durant 10 minuts.

Passats aquests minuts, amb què haureu aconseguit que la carxofa quedi cuita, afegiu-hi el rap, els pèsols, i tapeu la cassola perquè es cogui tot junt durant cinc minuts més.

Passats els cinc minuts, el fricandó ja estarà llest.

Bon profit!