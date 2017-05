Batut verd amb fruita

Carla Zaplana és dietista nutricionista i 'coach' de salut. Acaba de publicar el llibre 'Batuts verds. Smoothies, sucs verds, llets vegetals i receptes amb polpa' (Cossetània Edicions). Aposta per una alimentació natural, amb el mínim de processats i molt abundant en productes d'origen vegetal. El seu primer llibre, 'Sucs verds', és un 'long-seller', èxit de vendes al món durant dos anys seguits.



Per a un got de 500 ml

1 plàtan

4 maduixes

1 branca d'api

1/3 de cogombre

1 grapat espinacs

250 ml d'aigua de coco

Netegeu les fulles dels espinacs, la branca d'api, el cogombre i les

maduixes.

Comenceu tallant els espinacs, i retireu-ne les tiges. Després, les

fulles de l'api.

Talleu la part del cogombre que necessitem. No cal retirar-ne la pell

si és ecològic.

Col·loqueu-ho dins del vas de la batedora, i aboqueu-hi 250 ml

d'aigua de coco.

Ara ja ho podeu batre.

Un cop batut, afegiu-hi les maduixes senceres, amb les fulles

incloses, i el plàtan a trossos. Torneu-ho a batre.

Aboqueu-ho en un got, decoreu-ho amb unes maduixes per sobre, i ja tindreu el batut.



Si us el voleu prendre l'endemà d'haver-lo preparat, és important

seguir aquests consells perquè no s'oxidi:

·Aboqueu-lo en un pot hermètic opac i tanqueu bé el recipient. Si no teniu

cap pot opac, tapeu-lo amb paper metàl·lic.

·Deseu-lo a la nevera

·Un altre consell perquè es mantingui bé és posar-hi unes gotes de

llimona a dins, però si no, els consells més importants són que

el pot sigui opac, que es tanqui hermèticament i que el deseu a la

nevera.

El màxim de dies que pot ser a la nevera són dos.