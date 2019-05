La ‘steakhouse’ Mr. Porter ocuparà el lloc dels germans Roca a Barcelona

Quan Rosa Maria Esteva va decidir deixar de gestionar l’Hotel Omm va emportar-se’n el restaurant Roca Moo, que els germans Roca havien instal·lat al vestíbul del reconegut hotel barceloní tot just obrir. Els Roca deien que amb la sortida d’Esteva no tenia sentit continuar un projecte que havien engegat 15 anys abans únicament “per la complicitat” amb ella, que els havia seduït per “fer una excepció” i sortir de Girona.

És evident que la reobertura d’aquell celebrat espai gastronòmic -que tenia una estrella Michelin-és tot un repte, perquè un precedent tan elevat genera expectatives semblants. Potser per això, l’empresari hoteler holandès Liran Wizman -que ja gestiona l’extint Omm a través d’Europe Hotels Private Collection sota la marca Sir Victor- ha confiat el relleu als seus exitosos socis de The Entourage Group, un grup gastronòmic amb locals molt exclusius repartits per set ciutats europees.

The Entourage Group, fundat per l’empresari israelià Yossi Eliyahoo i dirigit per la seva esposa, l’anglesa Stephanie Pearson, portarà a la capital catalana Mr. Porter, una steakhouse que ja porta quatre anys triomfant a Amsterdam, on des de la seva privilegiada ubicació -a l’últim pis de l’Hotel W- ja ha recollit un bon grapat de premis, entre els quals destaca un World Luxury Restaurant el 2017. El concepte gastronòmic del local consisteix en modernitzar una tradicional braseria fins al nivell de fer-la desitjable fins i tot a persones que no mengen carn. Si fins ara el costum a les braseries era que cadascú demanava una gran peça de carn, aquesta té com a base la disminució de les racions i una presentació per compartir. Però l’espai no només va de carn, perquè en l’actualització del concepte que proposen destaquen molt els plats vegetals.

Espàrrecs, coliflor baby, pasta amb ceps, verdures brasejades, pebrots de Padrón, mac and cheese o amanides amb punts exòtics són algunes de les propostes sense carn del restaurant, que té entre els seus hits una refinada versió dels calçots o diversos plats de peix a la brasa, entre els quals destaca el llobarro cuit al forn tabun amb salsa d’adob. En la faceta més típica d’una steakhouse hi ha clàssics com el Lady Mignon o el filet bone-in, les costelles barbacoa o creacions més d’autor com el Chateaubriand amb foie-gras o la seva versió del Tomahawk a la brasa.

De les postres destaca el seu exitós coco gelat amb caviar Tom Yam i pinya i el seu coulant de festucs amb gelat de iogurt i aigua de roses. La cocteleria i el DJ actuant en directe són l’ingredient final per modernitzar l’experiència gastronòmica, que surt a uns 65 euros per persona.

The Entourage Group, que té un total de 15 locals de nou marques diferents, va ser fundat fa deu anys per Eliyahoo, que va conèixer la seva dona al restaurant panasiàtic Chino Latino de Nottingham, on ella va entrar a fer de gerent quan va acabar els estudis. En l’expansió d’aquell negoci a Londres van conèixer Wizman i s’hi van associar fins al dia d’avui a través de The Entourage.

Segons Eliyahoo, Barcelona és una ciutat “cosmopolita, plena de cultura, història i vida”, amb una “arquitectura, un menjar i un ambient als carrers” que van fer que se n’“enamorés”, però diu que la decisió de venir la va prendre perquè té “una gran economia que resulta imprescindible” perquè puguin “operar set dies la setmana”. Un panorama òptim al qual no resta atractiu la pressió d’haver de substituir els germans Roca. “Ho veig com un avantatge! El lloc va tenir molt èxit abans. Això significa que a la gent li agrada la ubicació i en té records positius. Crec que només podem beneficiar-nos-en positivament”, diu.

A propòsit de si obrir un steakhouse en ple auge del vegetarianisme no és jugar-se-la, Eliyahoo respon que el seu local no és excloent. “Actualment la gent menja menys carn. Mr. Porter segueix la tendència oferint una gran varietat de plats vegetarians mediterranis molt creatius, que destaquen de les típiques braseries”, explica sobre el restaurant, que adoptarà pràcticament de manera íntegra la carta del seu local holandès.

Pel que fa a l’interiorisme, han confiat en el despatx d’arquitectes holandès Baranowitz + Kronenberg, que han deixat la cuina vista i han incorporat “una barra de 360 graus, com les que hi ha a tots els locals del grup”. A l’espera que s’inauguri aquest dissabte, Eliyahoo està convençut que aquest no és l’últim local que porta a Barcelona sinó el primer. “Un d’ells serà l’Izayaka, el nostre restaurant japonès contemporani. A més, ja busquem un lloc per obrir The Butcher, la nostra guardonada hamburgueseria, que està pendent també d’obrir a Dubai”, avança l’empresari.