5 raons per tenir sempre verdures al rebost (o a la nevera)

1.

Nutricionalment no hi ha cap aliment millor per a l'organisme. Les verdures aporten fibra, cosa que ajuda el trànsit intestinal, i a més aporten una quantitat de vitamines i minerals justa i adequada per a l'organisme. Només com a exemple, pensem en la quantitat d'àcid fòlic de les verdures de fulla verda (com l'enciam), que és la vitamina que ajuda a crear els glòbuls vermells.

2.

Permeten totes les coccions hagudes i per haver. Per tenir-les sempre a punt per menjar, es poden escaldar. Quan les verdures fresques arriben a casa, el consell és escaldar-les, és a dir, submergir-les en una olla amb aigua abundant i deixar-les-hi bullir uns minuts, com a molt tres. Després caldrà posar-les en aigua freda i, en acabat, desar-les a la nevera. Com que les verdures estaran sempre semipreparades, però també fresques i cruixents, podrem acabar-les en pocs minuts amb qualsevol altra tècnica culinària.

3.

Entre moltes més tècniques, hi ha el saltejat, en una paella o un wok amb un fil d'oli d'oliva, sal i pebre. Al vapor, només uns minuts si es volen menjar cruixents. O bé bullides. A l'hora de bullir-les, és important controlar el temps, que no sigui excessiu, i encara menys si ja estan escaldades. I també cal fixar-se que la quantitat d'aigua cobreixi arran les verdures.

4.

El fermentat permet menjar verdures en qualsevol moment. Els primers dies caldrà invertir-hi temps, però a partir de llavors ja estaran sempre a punt. El cuiner Jordi Artal, del restaurant Cinc Sentits de Barcelona, recomana practicar aquesta tècnica amb les pastanagues, per exemple. Fa falta un quilo de pastanagues per 30 grams de sal i un pot de vidre gros. Durant 9 dies seguits caldrà anar remenant el pot de pastanagues amb sal. Per comprovar que la verdura està ben fermentada, cal tastar-la. Si el gust encara és salat vol dir que encara no ha quedat ben fermentada.

5.

En amanida són una delícia en qualsevol època de l'any. Una idea per fer-les creatives és superposant pisos com si fos una lasanya, tal com explica la cuinera Ariadna Julián, del restaurant Monvínic. Per exemple, a la base hi podem posar patates tallades a rodanxes gruixudes, que passarem per la paella perquè es coguin amb un brou de verdures. Als pisos següents, les verdures de temporada que tinguem a mà, cuites com es vulgui. I al final, una salsa vegetal que prepararem reduint caldo vegetal en una paella, on haurà perdut l'aigua i haurà agafat consistència i gust.