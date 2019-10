10 raons per menjar mandarines (i cítrics)

Segons el doctor Antoni Sánchez-Ferrer de la Universitat Tècnica de Munic (UTM), la nutricionista Martina Ferrer, les cuineres Ada Parellada i Carme Ruscalleda:

1.

Les mandarines són riques en potassi (uns 150 mg), calci (uns 40 mg), magnesi (uns 10 mg) i fòsfor (uns 20 mg).

2.

També contenen quantitats elevades de vitamines hidrosolubles com la vitamina C (uns 25 mg) i metabòlits essencials com la colina (uns 10 mg), a més d'altres minerals i vitamines.

3.

El component principal de la mandarina (com la majoria de fruites) és aigua (un 85%), de manera que és bona per hidratar-se.

4.

La composició concreta dels seus macronutrients és: un 11% de carbohidrats, un 0,8% de proteïnes i un 0,3% de greixos. I també contenen un 1,8% de fibres (polisacàrids no digeribles).

5.

Són una font d’energia, aigua, minerals i vitamina C.

6.

Malgrat la seva dosi en vitamina C, com passa amb les taronges i les llimones, no hi ha cap estudi que assenyali que ingerir-ne eviti els constipats. Malgrat això, menjar-ne és saludable.

7.

La pell de les mandarines (ecològiques, especialment) es pot assecar i després fer-la servir com a infusions, que són recomanables per millorar la retenció de líquids.

8.

Menjar-ne de postres, després de plats de llegums, permet absorbir millor el ferro no hemo dels vegetals.

9.

En cuina, barregeu-les amb seitons i endívies per preparar-ne una amanida, de manera que en un bol hi hagi una base d'endívies amb olivada, a sobre seitons, els grills de la mandarina i nous.

10.

La xocolata i el cítrics són una bona combinació. Damunt d'un bescuit de xocolata negra podeu col·locar-hi els grills de mandarina, que prèviament hàgiu cuit al forn durant 10 minuts a 160º. Si voleu abaixar l'acidesa, podeu posar-hi per damunt dels grills de mandarina un pensament de sucre morè just abans d'introduir-los al forn.