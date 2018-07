Un ou al dia el metge estalvia

Si la dita fins ara tenia com a protagonista la poma, ara es podria canviar pels ous, perquè un estudi xinès, per al qual ha participat mig milió de persones, assegura que menjar-ne diàriament redueix el risc de malalties cardíaques.

És clar que les conclusions de l’estudi es matisen amb les recomanacions d’una vida i alimentació saludables. Perquè un ou diari no farà miracles si no es fa exercici o si no es mengen els aliments que marca la piràmide alimentària a la seva base: fruita, verdura, llegums, cereals integrals.

Ara bé, l’estudi allibera els ous de tots els mites que l’han lligat amb l’augment del colesterol i, sobretot, amb la salmonel·la. Un i altre continuen, és clar, però no per això han de ser un aliment prohibit de l’alimentació diària, segons l’estudi. “Els ous no són el culpable del colesterol, sinó la manera com els cuinem”, assegura la investigació.

Pel que fa a la salmonel·la, totes les mesures habituals cal mantenir-les. No cal comprar ni cuinar mai un ou que estava trencat, si és que no es fa al moment de coure'l. Cal desar-los a la nevera dins de la seva pròpia capsa o en un compartiment a part de la nevera. Les dates de caducitat cal respectar-les sempre. I si es vol comprovar si l’ou és fresc, el mètode de submergir-lo dins d’un got d’aigua freda és sempre efectiu. Si s’hi submergeix, al fons, l’ou és ben fresc.

Per la seva banda, el dietista-nutricionista Marc Vergés sosté que “els ous són medecina”. Per entendre l’afirmació, Vergés assegura que hi ha un producte (de nom excelvit), “tret de l’ou fecundat, que s’està utilitzant amb bons resultats per a diferents patologies inflamatòries”.

Sobre la seva ingesta, el dietista-nutricionista afirma que a partir dels 50 anys, “menjar 2 ous al dia és recomanable sempre que no es tingui cap intolerància o al·lèrgia a la proteïna de l’ou”. De fet, ell n'és un gran defensor, com ha deixat escrit en el llibre sobre els greixos "Grasas buenas" (Amat editorial).

A l’hora de cuinar-lo, millor que el rovell quedi més cru, “per aprofitar-ne al màxim les virtuts, perquè és la part més nutritiva”, diu el dietista-nutricionista. La clara, millor menjar-la ben cuinada.

Per acabar, a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la directora del màster universitari en Nutrició i Salut, Alícia Aguilar, confirma que les teories nutricionistes que limitaven la ingesta d’ous a la setmana han canviat. I ara només forma part del passat pensar que a la setmana només es poden menjar un màxim de 3 ous a la setmana.

