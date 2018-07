Com podem menjar per tenir un estiu lliure de toxinfeccions alimentàries?

Lluís Riera va decidir que s'especialitzaria en seguretat alimentària després que als 18 anys patís una salmonel·la. Era un mes de febrer. I recorda que un dia, per esmorzar, va obrir la nevera i va veure-hi uns flamets d'ou. "Hi havia més coses, però vaig agafar el flamet d'ou", recorda. I després de la ingesta va començar tot. Al cap de dues hores ja tenia tots els símptomes de la infecció (o toxinfecció) per salmonel·la: diarrees intenses, malestar general. I dir-ho sembla senzill, però els símptomes no són com els d'un virus qualsevol, que també pot provocar-ho, sinó com si el cos es volgués desintegrar.

Avui, anys després, Lluís Riera, com a director d'una consultoria de seguretat alimentària, SAIA, que assessora empreses alimentàries, recomana 10 consells sagrats per passar un estiu lliure de toxinfeccions alimentàries. El primer, i essencial, és rentar-se sempre les mans abans de menjar, perquè "les mans són portadores de microorganismes", assegura.

1- No trenqueu la cadena de fred. Mantingueu sempre la carn i el peix i altres aliments peribles a temperatures de refrigeració, a més de comprovar-ne sempre la data de caducitat.

2- Eviteu menjar preparat per emportar-vos que estigui cuinat amb ou o que en contingui, com ara la maionesa. Són aliments de risc, perquè el bacteri de la salmonel·la, a temperatures de més de 20 ºC, pot multiplicar-se a gran velocitat. I, sobretot, no consumiu ous trencats. Malgrat que els últims estudis asseguren que els ous són beneficiosos, hi ha precaucions que cal mantenir.

3- No deixeu mai els aliments cuinats a temperatures ambientals. Si no es consumeixen al moment, han d’estar per sota de 4 ºC o mantinguts per sobre de 65 ºC per assegurar que els microorganismes no hi proliferen.

4- Beveu aigua potable i feu-ne servir també per a les elaboracions per cuinar. No feu servir aigües de fonts o de manantials no controlats.

5- Compreu a l’últim moment els aliments refrigerats i congelats i, a més, traslladeu-los en bosses isotermes. Limiteu al màxim possible el temps entre la compra i l'arribada a casa. I, per continuar, emmagatzemeu-los tan bon punt arribeu a casa. Si hi ha aliments que es comencen a descongelar, consumir-los al més aviat possible. Un cop descongelats, no els torneu a congelar.

6- Si mengeu a l'aire lliure, vigileu amb el transport del menjar. És a dir, col·loqueu la nevera portàtil al lloc més fred del cotxe (si cal amb contacte directe amb l’aire condicionat) i, un cop siguem a lloc, traieu ràpidament la nevera del cotxe. Per traslladar aliments en neveres portàtils van bé les plaques de gel.

7- No obriu la nevera si no és necessari. Cada cop que ho feu perdeu fred de l’interior.

8- No barregeu mai carn crua amb carn cuita. Per tant, si feu barbacoes, espereu que tot estigui fet per reomplir la graella amb la carn crua.

9- Renteu i desinfecteu bé els vegetals crus i també les fruites [vegeu a la foto de dalt, vegetals del restaurant Bo.Tic]. No oblideu de pelar-la si no l’heu rentada i assecada correctament.

10- Eviteu que els aliments entrin en contacte amb insectes o animals de companyia, perquè aquests últims poden ser portadors de patògens.

Per a més informació, l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària publica càpsules informatives sobre cadascun dels 10 consells.