Les emocions també fan augmentar el colesterol (i no només és culpa de la mala dieta)

Les emocions, “en forma d’estrès i nervis” fan créixer el colesterol, que provoca taps a les artèries, i per tant la poca fluïdesa de la sang. I aquest fet pot passar malgrat que se segueixi una dieta saludable, assegura el dietista-nutricionista Marc Vergés.

Ara bé, sosté Vergés, el colesterol “és per al cervell com l’oli del motor per a un cotxe”. És a dir, el colesterol ajuda que l’organisme (cotxe) no tregui fums per sobreescalfament, i per tant que el cervell (motor) no es faci malbé perquè en perd neurones.

Per consegüent, l’estrès i els nervis provoquen que el colesterol augmenti, sí, però alhora són la cuirassa perquè el cervell no s’espatlli (per parlar com si fos una màquina). Així que no sempre un nivell alt de colesterol s’ha de relacionar amb un fet dolent.

A l’hora d’entendre què és el colesterol, el dietista David Gasol assenyala que, per una banda, es troba a molts productes d’origen animal, i també és el que el nostre cos genera per l’excés de sucre (menjat o generat per la ingesta de farines i cereals blancs). “Quan n’hi ha en excés, de sucre, al nostre cos, l’organisme el transforma en colesterol”. I aquí és quan poden aparèixer els taps a les artèries, i després els possibles infarts de miocardi.

Malgrat això, Gasol assegura que el colesterol que no és en excés és necessari perquè genera hormones, fa funcionar correctament el cervell i també la bona circulació sanguínia.

A la foto, suc verd que proposa l'escriptora Elka Mocker en el llibre 'Ama. Come. Vive. Brilla' per seguir una dieta saludable.