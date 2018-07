El debat entre els aliments ecològics i els convencionals alimenta debats que sostenen que els primers només són només una moda que han fet encarir la cistella de la compra. Ara una onada de recerques en agricultura, per universitats de diferents universitats d’Occident, han demostrat que els aliments ecològics alimenten més que els convencionals. Els estudis els han difós la Universitat de Newcastle iThe Organic Center, amb investigadora vinculas a les universitats de Washington i la de Florida, als Estats Units.

En general, coincideixen a afirmar que els aliments ecològics tenen més antioxidants, minerals, nitrats, proteïnes totals i precursors de vitamines A, C i E en una proporció d’un 61% més, com relata Carlos de Prada, president del Fons per a la Defensa de la Salut Ambiental.

Per la seva banda, el professor Carlo Leifert, professor de desenvolupament de Recerca d’Agricultura Ecològica de la Universitat de Newcastle, ha assegurat que menjar 2 racions de fruites o verdures ecològiques vindria a ser com ingerir-ne 5 racions de les cultivades en agricultura convencional. Per entendre la comparació, cal tenir en compte que la planta que resistit naturalment a les plagues s’ha convertit en més forta, i per tant ha creat més antioxidants. Per això, s’ingereixen molts més que els que té una fruita i una verdura que han estat cultivats amb mil i un components protectors (químics).

Per acabar, a la Universitat Politècnica de València, la professora Lola Raigon assegura que el suc de taronja ecològica conté un 20% més de vitamina C que el prové de fruites convencionals. A més, en general també són més aromàtics, perquè tenen un 24% més d'olis essencials.