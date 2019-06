Què és la 'Listeria'? I per què els formatges poden contenir el bacteri?

La ingesta de formatge contaminat per 'Listeria' va ser la possible causa de la mort de dues persones i l'hospitalització de quatre més a França, segons va explicar la setmana passada el diari francès 'Le Parisien'. Malgrat que és una toxiinfecció alimentària molt poc freqüent, els experts han assenyalat que sí que "té una taxa de mortalitat més elevada en les persones afectades", informa Lluís Riera, director tècnic de la consultoria de seguretat alimentaria Saia.

La 'Listeria' és un tipus de bacteri que es pot trobar al sòl, en aigües residuals i en vegetals. "També molts animals en són portadors asimptomàtics, perquè el bacteri viu als seus intestins sense causar simptomatologia, fet que facilita la seva difusió al medi ambient", continua explicant Riera.

Entre les característiques del bacteri hi ha el fet que pot créixer en temperatures d'entre 35 ºC i 37 ºC, i també a temperatures baixes (2 ºC - 4 ºC). "La seva resistència per sobreviure i multiplicar-se en condicions adverses fa que pugui mantenir-se llargs períodes tant en superfícies com en maquinàries", assenyala Lluís Riera.

Sobre els formatges que probablement van causar la malaltia, l'expert en seguretat alimentària assenyala que es desconeix amb exactitud quin va ser l'origen de la contaminació. "Es podria haver produït durant l'elaboració perquè la llet estava contaminada o després, un cop ja fet el formatge", diu Riera.

Sigui com sigui, la legislació vigent regula els productes elaborats amb llet crua, perquè es regulen les característiques que han de complir els formatges perquè siguin segurs. Malgrat això, "en el cas de les dones embarassades, es recomana que durant el període de gestació i lactància no consumeixin els formatges elaborats amb llet crua no pasteuritzada per la sensibilitat dels nadons a quedar afectats", sosté Lluís Riera.

Consells generals contra les toxiinfeccions alimentàries

El manteniment de la cadena del fred és fonamental per minimitzar el risc de contaminacions dels aliments. A l'estiu, un dels consells bàsics és no mantenir els aliments a temperatura ambient més de dues hores.

Durant tot l'any, cal manipular els aliments en condicions higièniques adequades, fet que implica evitar manipular-los amb els mateixos estris i a les mateixes superfícies quan eren crus que després quan han passat a ser cuits.



En el cas de la 'Listeria', cal extremar precaucions amb la llet, que ha de tenir una pasteurització adequada. Si els formatges s'elaboren amb llet no pasteuritzada, han de complir les condicions que dictamina la legislació actual.

La carn ha d'estar prou cuita, i els vegetals s'han de netejar amb aigua abundant.