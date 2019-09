Prendre tres tasses de cafè pot desencadenar un atac de migranya

Prendre tres tasses de cafè al dia pot desencadenar un atac de migranya en les persones que són propenses a patir-ne, segons un nou estudi que ha publicat l''American Journal of Medicine'. Així doncs, “beure cafè seria un dels factors cronificadors de la migranya”, afirma la neuròloga Patricia Pozo-Rosich, responsable de la unitat de cefalea de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

La relació de la cafeïna amb la migranya no és nova, sinó que forma part de les recomanacions que els neuròlegs donen als seus pacients. “Prohibir-la radicalment és difícil, perquè sabem que pot provocar l’efecte contrari, per això els acostumo a dir que en prenguin només una tassa”, afirma Pozo-Rosich.

Per continuar, la neuròloga assegura que la cafeïna “és una arma de doble tall respecte de la migranya”, perquè quan el malalt en nota els primers símptomes, i fins i tots els primers dolors, prendre’n podria alleugerir-los. Per això, “hi ha medicaments per a la migranya que contenen cafeïna en dosis petites”, afirma la neuròloga de la Vall d’Hebron.

La cafeïna minvaria el dolor dels atacs de migranya perquè l’adenosina, una molècula relacionada amb els episodis de dolor, tindria aquest efecte, com assenyala la revista 'Time'.

A l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’equip de neuròlegs va liderar un estudi amb 1.200 pacients, que bevien diàriament una beguda de cola i una tassa de cafè, i no per això tenien més episodis migranyosos. “La quantitat de cafeïna, doncs, importa, i la barrera seria prendre’n tres, però també és cert que cal distingir entre un cafè 'espresso', amb cafeïna més concentrada, i un americà, amb més aigua”, afirma la neuròloga de la Vall d’Hebron.

De fet, en l'estudi publicat a l''American Journal of Medicine' no es distingeix entre el tipus de begudes, i, per tant, relaciona amb la migranya tant el cafè com el te i les begudes de cola. Malgrat això, sí que detalla que una tassa conté 28 grams de cafeïna, així que prendre'n tres seria gairebé 100 grams.

La migranya és una malalta neurològica que afecta el 12% de la població mundial, i que l’Organització Mundial de la Salut considera com la segona neurològica més discapacitant.

Apareix perquè el cervell no tolera bé els canvis (interns i externs). “Podríem dir que tant els estímuls externs, com temps, llums i sorolls, com interns, com la freqüència cardíaca alterada i els canvis hormonals, els percep de manera amplificada”, diu la neuròloga de la Vall d'Hebron. Llavors el cervell, amb l’atac de migranya, el que intenta és “apagar-se una mica, que és quan apareix el dolor, però també altres símptomes, com els vòmits, per tornar a reiniciar-se de nou”, segons Pozo-Rosich. Un episodi de migranya pot durar entre 1 i 3 dies.