"Hi ha moltes temptacions al nostre voltant que fan difícil menjar de forma saludable"

Entre els projectes propers hi ha el festival Cómo Como Fest, que arriba a la quarta edició, i que tindrà lloc a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona el 26 d'octubre. L'agenda saludable i també els cursos 'online' són alguns altres de les iniciatives que el digital té preparat per al proper any.

La revista 'Etselquemenges', a més d'informar, ha aconseguit formar una comunitat de lectors en alimentació saludable, que sap què ha de menjar per cuidar-se. Quin balanç fas dels 8 anys del digital?

Faig un balanç molt bo perquè avui tenim una empresa que mai no m'havia imaginat abans, amb un equip de gent fantàstic i uns lectors fidels, que ens segueixen acompanyant en tots els nous projectes que els proposem. A Catalunya vam saber crear una comunitat i el boca-orella dels mateixos lectors va fer gran el projecte. Ha estat un somni i quan hi penso, encara ara, m'impressiono.

Quines són les seccions que els lectors us han aplaudit més?

La secció estrella és el Rebost. La gent a l'Ets no hi ve només a buscar receptes, hi busca informació extensa, ben treballada i que els serveixi per conèixer les propietats nutricionals dels aliments i els efectes que tenen en l'organisme. Hi ha molta gent que llegeix l'Ets per documentar-se, a vegades, professionalment o per poder desenvolupar la seva feina o estudis. És com una vikipèdia dels aliments saludables per a la gent.

L'alimentació saludable és tan difícil de practicar o què ens ha passat perquè menjar sa no sigui el més fàcil del món?

Hi ha massa temptacions al voltant nostre; productes que, de gust, són "bons" i la indústria és molt llesta perquè ens siguin difícils d'evitar si no hi estàs molt conscienciat o aïllat. El que és difícil és tenir força de voluntat.

L'Etselquemenges també surt al carrer. Quins van ser els orígens del congrés 'Etselquemenges', que va començar a Mataró. I com preprareu el d'aquest any?

El Cómo Como Festival es va crear per unir oci i coneixement en un format de festival. Teníem ganes d'agrupar divulgadors del món de l'alimentació saludable i oferir conferències inèdites al públic final, sense ànim de fer un congrés per a professionals. I aquest quart any recuperem l'essència de Mataró i ens situem a la Universitat Pompeu Fabra per fer els Cómo Talks, un nou segell que vol imprimir el caràcter genuí del festival i que es completa amb un Market del sector amb novetats ecològiques i saludables fantàstiques. També hi haurà el Como Foods, on per primer cop vindran 'foodtrucks'. Es farà el 26 d'octubre, i l'entrada serà gratuïta.

A més, l'Etselquemenges també ha empès altres projectes, com ara l'agenda de menjar saludable que prepares cada any? Com serà la del 2019-2020?

La del 2019-2020 acabem de decidir que estigui dedicada a les 12 malalties més importants del segle XXI. Cada mes girarà al voltant d'una malaltia o grup de patologies i com millorar-les amb l'alimentació saludable. Com cada any sortim en català i castellà, i es vendrà a partir del mes de novembre. El primer llibre, però, d'Etselquemenges l'acabem de treure ara al mercat, és el 'Perd Pes i Guanya Salut', del qual ja hem venut 4.000 exemplars i ja comencem la segona edició en català.

En el futur tenim algun altre projecte editorial a banda d'altres coses com Dukkah, un nou servei de nutrició per a empreses i assessorament als restaurants d'hotels, siguin de carta o de bufet. A banda, continuem amb La Consulta d'Etselquemenges que, amb el nou curs, incorpora algun terapeuta nou. I per al curs 2019-2020 llançarem 10 nous cursos de salut i alimentació.