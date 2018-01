Contra els constipats, aliments de temporada

Els espigalls, la floració d'un tipus de col cultivada al Penedès, era una verdura a punt d'extingir-se fa uns anys. Ningú no en comprava. Els pagesos gairebé no en cultivaven. Només se'n recordava la gent gran, que, quan explicaven que n'havien menjat de petits, semblava que recitessin un mantra sagrat. Els espigalls estaven a punt de desaparèixer de les taules de tardor i hivern. De sobte, un moviment en defensa d'aquesta verdura, capitanejat pel cuiner sitgetà Valentí Mongay, la va revifar. Els pagesos en van tornar a cultivar, la van oferir a les parades dels mercats i la verdura va entrar amb èxit a les cuines dels restaurants. També, cal dir-ho, va augmentar de preu. Avui els espigalls tornen a ser als mercats del Penedès junt amb altres productes de temporada i locals, com les carxofes, les magranes, les endívies, la coliflor o els pèsols.

Si els espigalls desapareixien silenciaven un patrimoni local, però també una opció que cada cop defensen més dietistes-nutricionistes, com la Jordina Casademunt: "Si a la tardor i a l'hivern hi ha unes fruites i unes verdures determinades és perquè al cos li fan falta". Quan s'acaba l'estiu, l'home extreu dels productes de temporada els nutrients necessaris per tenir una bona salut intestinal, bàsica per a un sistema immunològic òptim. "El 70% de les defenses són al tracte intestinal, per consegüent, una bona alimentació allunyarà grips i altres desajustos típics de l'època de l'any".

Fruita de fred

Així doncs, i escrivint-ho pel broc gros, menjar magranes, xirimoies, castanyes, moniatos, carxofes -productes de la tardor que s'allarguen durant l'hivern- és com prendre medecines naturals. Un exemple: les magranes són riques en aigua, en àcid cítric (que té una acció desinfectant) i en tanins (que confereixen un sabor aspre al paladar, però que són eficaços per al tractament de la diarrea).

Per la seva banda, les castanyes i els moniatos són rics en hidrats de carboni, per tant, ideals per preparar el cos per a les baixes temperatures. A més, en el cas del moniato, també és ric en vitamina C i vitamines del grup B.

Per acabar, cal remarcar que les fruites i les verdures de l'hivern "contenen una gran quantitat de minerals, que milloren la digestió, milloren el fetge i reforcen els ossos", assegura la dietista i psicòloga Yolanda Garcia. Aquestes propietats són les que aporten les fruites de la tardor i de l'hivern. A la primavera i a l'estiu la natura s'adaptarà a les necessitats del cos.