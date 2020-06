Com es fa el pastís de pastanaga amb un toc de xocolata? Recepta del restaurant Tarambana de Cardedeu

El cuiner Andreu Vilà del restaurant Tarambana, Espai Cultural i Gastronòmic, situat a Cardedeu, explica com preparar a casa un pastís de pastanaga amb un toc de xocolata i una melmelada de taronja. A més, el xef proposa menjar-lo juntament amb una beguda casolana, concretament un escumós de flor de saüc.

Ingredients per a 4-6 persones

500 g de pastanaga ratllada

6 ous

450 g de sucre

450 g de farina

200 g d’oli d’oliva

Canyella en pols

Impulsor

Xocolata de 75% de cacau

Per a la melmelada de taronja

250 g de suc de taronja

½ pela de taronja

15 g de farina de blat de moro

50 g de sucre

Elaboració

En un bol col·loqueu-hi els sis ous, el sucre, i bateu-ho perquè la barreja agafi aire. Així aconseguireu que la preparació quedi més esponjosa. Notareu que anirà incrementant de volum.

En un vas per a la batedora, poseu-hi la pastanaga, l’oli d’oliva, la canyella en pols, la barreja dels ous i el sucre, la farina amb l’impulsor i bateu-ho. La farina la podeu passar per un sedàs per treure’n els grumolls. Ha de quedar una mescla homogènia. No passa res si queda algun tros de pastanaga per batre.

Aboqueu-ho en un motlle rectangular, que prèviament haureu untat amb oli i farina perquè no s’hi enganxi. Repartiu-ho bé.

Tireu-hi per sobre les gotes de xocolata, segons el vostre gust.

Premeu-ho tot amb una llengua pastissera, perquè les gotes de xocolata no quedin totes a dalt, sinó que s’incorporin al mig del pastís.

Col·loqueu-ho al forn durant 35 minuts a 170º aproximadament.

Mentrestant, farem una melmelada de taronja. En una paella al foc, tireu-hi el suc de taronja, la farina de blat de moro i el sucre. Remeneu-ho perquè es desfaci. Feu servir unes varetes de cuina, perquè la farina s’hi desfaci bé. Quan agafi temperatura, s’espessirà, i ja estarà a punt. Si us agrada notar l’acidesa de la taronja, no feu servir sucre.

Un cop espessit, retireu-ho del foc, i tireu-hi la pela de la taronja. Deixeu que es refredi, col·loqueu-la en una mànega pastissera i reserveu-ho per fer-ho servir al final de la recepta.

Quan el pastís de pastanaga sigui fora del forn, deixeu-lo refredar. Un cop fred, podreu tallar-lo a trossos.

En un plat, feu un llit de melmelada de taronja, a sobre els pastissos, i podeu incloure-hi una bola de gelat de vainilla. I acompanyeu-ho amb una beguda casolana a partir de saüc. Per fer-la necessiteu quatre litres d’aigua, tres ramells de saüc sense el tronc, 400 grams de sucre, una llimona tallada a rodelles i unes gotes de vinagre. Tapeu-ho amb un drap perquè respiri durant 7 o 8 dies, a sol i serena. Ho haureu d’anar remenant suaument.

Passats els 8 dies, filtreu-ho i poseu-ho en una ampolla de cava. I ja el podreu fer servir com a aperitiu o com a postres.

Bon profit!