Com es fa la crema catalana?

El restaurant Gat Blau celebra 5 anys el pròxim mes de setembre. Dirigit per Pere Carrió i Jo Mestres, la cuina està especialitzada en producte ecològic i de temporada. Les verdures són les protagonistes dels plats, però també hi ha presència de carn i peix sostenibles.

Per a 4 persones

½ litre de llet fresca sencera

½ branca de canyella

1 tros de pela de llimona

4 rovells d’ou

65 g de sucre blanc

20 g de midó de blat de moro

Guarniment

Maduixes de bosc

Preparació

En una cassola per anar al foc, fiqueu-hi la llet, la canyella i la llimona. Porteu-ho a ebullició i, just abans que arrenqui el bull, retireu-ho del foc i tapeu-ho.

Deixeu reposar la llet aromatitzada que acabeu de preparar, tapada, durant 10-15 minuts.

Mentrestant, fiqueu en un bol els rovells sense les clares (reserveu-les per a altres preparacions).

Afegiu als rovells una mica de llet freda, el midó de blat de moro i el sucre. Bateu-ho amb l’ajuda d’unes varetes de cuina. Tots els ingredients han de quedar ben aglutinats.

Torneu a escalfar la llet que teníeu reservada i, mentre s'escalfa, retireu-ne la llimona i la canyella. Quan arrenqui el bull retireu-la del foc i aboqueu-la al bol on teniu els ous batuts amb una mica de llet, el midó i el sucre. Bateu-ho suaument.

Tot seguit ajunteu-ho tot a la cassola i cuineu-ho a foc lent. Aneu-ho remenant perquè espesseixi. Hi ha un truc per saber que la barreja ha espessit i que, per tant, la crema ja està a punt. Agafeu una cullera, enfonseu-la a la crema i, a continuació, eleveu-la de manera vertical. Si la crema no cau gota a gota a la cassola vol dir que ja està a punt.

Serviu-la en un plat fondo i deixeu-la refredar durant dues hores.

Per cremar-la

Quan la crema sigui freda, poseu-hi una capa de sucre per damunt i, amb un bufador de cuina, cremeu-la.

Opcionalment podeu posar-hi maduixes per sobre.

Bon profit!