Com es fan les carxofes en tempura?

El Restaurant Bocafí d’en Noguera, de Barcelona, va obrir portes el maig del 2019. Està especialitzat en cuina de mercat i, especialment, en els arrossos, que varien segons els productes de temporada.

Ingredients (per a 1 persona)

3 carxofes

Aigua mineral

1 llimona

Julivert

Brots de cerfull

Oli de gira-sol

Sal

Romesco

Per a la tempura

150 de farina

180 de maizena

Sal

450 ml d'aigua amb gas

Preparació

Comenceu pelant les carxofes: traieu les fulles externes i peleu el tronc de la carxofa. Tot seguit, talleu la carxofa per la meitat perquè us quedeu només el cor.

Amb una cullera bolera o amb una cullereta de cafè, traieu la ploma interior, perquè la carxofa ha de quedar ben neta.

Un cop fet això, poseu les carxofes en un bol amb aigua mineral i el suc d’una llimona sencera. Un cop espremuda la llimona, poseu-la dins del bol també. Per continuar, afegiu-hi també fulles de julivert. Així aconseguireu que les carxofes no s’oxidin. Reserveu-les.

Mentrestant, prepareu la tempura. Col·loqueu en un bol la farina i la maizena juntament amb un pensament de sal. Barregeu-ho amb l’ajut d’unes barnilles mentre hi aneu posant a poc a poc aigua amb gas. La textura de la tempura ha de ser més aviat líquida; per tant, no és necessari treballar la barreja gaire amb les barnilles.

Abans de col·locar les carxofes dins del bol de la tempura, talleu cada una de les carxofes en vuit talls. Feu els talls començant des del tronc de la carxofa.

Tot seguit, submergiu les carxofes al bol que conté la barreja de farines, perquè la carxofa quedi ben barrejada amb la pasta.

En una cassola amb força oli de gira-sol, calent, aneu-hi col·locant les carxofes. Unes pinces de cuina us poden ajudar a col·locar-les amb precisió. Un truc per comprovar que l’oli de gira-sol és calent és posar-hi, abans de les carxofes, una mica de la pasta de la tempura. Si l’oli treu bombolles, és que és calent. I en el moment que fumegi, podeu apagar el foc, perquè la temperatura serà suficient per fregir-hi les carxofes.

Deixeu-les dins de l'oli fins que adquireixin un color daurat. Llavors serà el moment de retirar-les, i col·locar-les en un plat on haureu posat un paper de cuina perquè absorbeixi l’excés d’oli.

Finalment, saleu-les. Si ho preferiu, podeu emplatar-les amb una base de romesco i uns brots de cerfull per damunt.

La recomanació és menjar-les de seguida, perquè siguin ben cruixents. Si les deixeu refredar, les carxofes perdran aquesta textura, agafaran humitat i, per consegüent, s’estovaran.

Bon profit!

NOTA

Les carxofes també es poden tallar en làmines per fer-ne tempura.