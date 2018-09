Rovellons estofats amb ou ferrat i puré de patata

El restaurant Fismuler, situat dins l’Hotel REC, de Barcelona, va obrir les portes el març passat amb l’objectiu de cuinar el producte amb creativitat.

Amb una decoració nòrdica, en què predomina la fusta, el Fismuler s’ha proposat convertir-se en lloc de referència per la cuina i per la música en directe. Un dels plats insígnia és l’orada semicurada amb sal, raïm i ametlla.

Per a 2 persones

1 ou de gallina

Ceba tendra (quantitat segons el vostre gust)

Alls (quantitat segons el vostre gust)

250 g rovellons

Oli d’oliva extra verge

50 ml de brou de carn

Puré de patates (opcional)

Cibulet (opcional)

Sal i pebre

Preparació

Talleu la ceba tendra i després els alls. Reserveu-los.

Ara netegeu els bolets. És molt important que no els renteu amb aigua, sinó amb un drap lleugerament humit que hi anireu passant per damunt per treure’n les restes d’herbes o de bosc que hi pugui haver. Un cop fet, talleu-los. Reserveu-los.

En una paella amb oli fred, confiteu la ceba durant 10 minuts. Afegiu-hi un polsim de sal. I tot seguit aboqueu-hi els bolets, i torneu-hi a tirar sal. Ara hi faltarà el brou de carn, que afegireu fins a cobrir-los. Tapeu la paella, i deixeu-ho coure a foc lent durant 20 minuts. Si veieu que la cocció queda seca, podeu posar-hi una mica més de brou. I salpebreu-ho.

Mentrestant, trenqueu en un bol l’ou. Comproveu que no hi hagi quedat cap tros de closca. Saleu-lo, i tot seguit tireu-lo en una paella, que tindreu al foc amb oli calent.

Un cop ben ferrat, tombeu-lo en un plat, perquè d’aquesta manera es conserva més el rovell, i la presentació és més polida a taula.

A l’hora d’emplatar, comenceu fent un llit amb l’estofat de bolets, l’ou ferrat, amb el rovell al revés, al mig del plat i després unes boletes de puré de patata (si en teniu de preparat). Acabeu-ho amb cibulet per sobre com a decoració.

Bon profit!