El pastisser Christian Escribà, conegut pel programa “Bogeria a la pastisseria”, emès per TV3, aposta per les tradicions dolces, com la crema catalana. Escribà també és autor del llibre “La cuina de Peter Pan” (Columna edicions) en què ensenya els trucs de les preparacions dolces i també aporta els patrons per presentar-los a taula.

Per a 4 persones:

8 ous

200 grams de sucre

40 grams de midó de blat de moro

1 litre de llet sencera

Una pell de llimona

Una pell de taronja

Una branca de canyella

Trenqueu els ous i quedeu-vos els rovells. Rebutgeu-ne les clares, que podeu desar per a altres preparacions.

Aboqueu el sucre als ous, i remeneu-ho. Els rovells han de canviar de color perquè sapigueu que està ben barrejat.



Després poseu-hi el modó de blat de moro. Torneu a remenar-ho bé. Reserveu-ho.

En una olla per anar al foc, aboqueu-hi el litre de llet. Introduïu-hi la canyella i les pells de taronja i de llimona. Porteu-ho a ebullició. Tan bon punt arrenqui el bull, retireu l’olla del foc.

Coleu la llet, perquè quedi sense la canyella ni les pells.

Barregeu la llet bullida i colada amb la mescla dels rovells, el sucre i el midó.

Aboqueu tots els ingredients junts en una olla.

Porteu-ho a ebullició altre cop però sense deixar de remenar-ho amb l’ajut d’unes barnilles.

Quan arrenqui el bull, deixeu-ho al foc 30 segons més, i retireu l’olla del foc. Notareu que la preparació s’ha espessit.

Deixeu refredar la crema al recipient on la servireu a temperatura ambient. Quan estigui freda, deseu-la a la nevera durant 2 hores.

Passat aquest temps, faltarà que cremeu la crema. Poseu sucre blanc a sobre de la crema catalana, i col·loqueu-hi un ferro calent a sobre, prèviament escalfat al foc.



A l’hora de servir la crema, podeu posar-hi per damunt maduixes tallades per la meitat, nata i, si voleu també, uns daus de borratxo (un pa de pessic amarat de licor).