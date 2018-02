L’Hotel Neri és un Relais & Châteaux situat al Barri Gòtic de Barcelona des de fa quinze anys. El cap de cuina, Aquiles Bastain, i el xef, Alain Guiard, aposten per una cuina creativa, divertida i viva, basada en el producte de proximitat i de temporada. Us proposem que cuineu a casa un carpaccio de gambes amb llima, llimona i estragó.

Ingredients per a 1-2 persones:

10 gambes fresques

Llima

Llimona

Sal volcànica

Estragó

Peleu les gambes i talleu-les per la meitat. Introduïu-les dins d’una bossa de plàstic de cuina o emboliqueu-les amb paper film. Després aplaneu-les bé amb un espàtula de premsar. Ha de quedar una capa fina.

Poseu la bossa o el paper film amb les gambes al congelador durant 25 minuts, el temps que es necessita perquè les gambes quedin completament congelades.

Passat aquests minuts, traieu la bossa del congelador i talleu-la amb unes tisores. Poseu el carpaccio de gambes en un plat.

Ara tireu-hi per sobre un polsim de sal volcànica. Tot seguit, ratlleu-hi una mica de pell de llima i de llimona. Espremeu-hi quatre gotes d'un grill de llima i acabeu-ho de decorar amb unes fulles d’estragó.

Afegiu unes torrades de pa al plat per acompanyar el carpaccio.

Bon profit!