Fabiola Lairet és la cuinera dels restaurants de Barcelona de cuina japonesa Robata, Monster Sushi Restaurant i també del nou establiment de menjar per emportar Monster Sushi Delivery, on prepara tots els plats de la carta dels restaurants per menjar a casa, i on hem gravat les receptes que us proposem per cuinar a casa.

Per a 8 Califòrnia 'rolls'

Per a l’arròs

500 g d’arròs per a sushi

500 ml d’aigua mineral

1 peça d’alga kombu (10 cm x 10 cm)

125 ml de vinagre per a sushi [vegeu-ne la preparació a baix]

Per al vinagre de sushi

105 ml de vinagre d’arròs

75 g de sucre

2 g de sal

Per al farcit

Ous de peix volador

Alvocat

Cogombre (tallat en tires)

Cranc (o surimi)

1 full d’alga nori

Sèsam negre

Formatge cremós

Arròs blanc (bullit)

Maionesa

Per al guarniment

Gingebre marinat (al vostre gust)

Wasabi (al vostre gust)

Elaboració

Estireu una estoreta de bambú, prèviament plastificada perquè sigui més neta, i poseu-hi a l’extrem final el full d’alga nori.

Mulleu-vos les mans i agafeu un grapat d’arròs, que haureu bullit prèviament [vegeu a baix com fer-ho], i doneu-li forma rodona. Després estireu-lo per damunt de l’alga nori.

Tot seguit, poseu-hi una capa d’ous de peix volador i un polsim de sèsam negre. Tombeu-ho, perquè us quedi per sota de l’estoreta l’arròs i per sobre l’alga nori.

Per damunt de l’alga nori, poseu-hi una capa fina de formatge cremós, i per damunt d'aquesta capa, els trossos esmicolats de cranc, trossos allargats d’alvocat, un rajolí de maionesa i les tires de cogombres.

Ara ha arribat el moment de doblegar-ho: aneu-ho enroscant fins que tots els ingredients hagin quedat en forma de tub allargat. Traieu-ne l’estoreta.

Emboliqueu el tub resultant de Califòrnia 'roll' en paper de plàstic transparent, i poseu-hi per sobre l’estoreta de bambú perquè així li acabareu de donar forma.

L’últim pas serà tallar-lo amb un ganivet perquè en surtin vuit Califòrnia 'rolls'.

Per preparar l’arròs (pas previ a tots els anteriors)

Col·loqueu l’arròs en un colador i renteu-lo sota l’aigua de l’aixeta fent-hi massatges amb les mans fins que comproveu que l’aigua s’escola de color clar. Deixeu-lo escórrer durant 30 minuts.

Aboqueu l’arròs en una cassola amb tapa ben tancada, i feu-lo bullir. Un cop arrenqui el bull, abaixeu el foc al mínim i coeu l'arròs durant vint minuts.

Destapeu-ho i esteneu l’arròs cuit en una safata. Afegiu-hi el vinagre per a sushi [vegeu-ne l’elaboració a baix] i removeu-ho suaument amb una pala de cuina. Deixeu-ho refredar a temperatura ambient.

Per al vinagre de sushi

En un cassó poseu-hi el vinagre d’arròs. Després el sucre i la sal, i escalfeu-ho fins al punt d’ebullició.

Removeu-ho constantment fins que s’hi dissolguin els ingredients.Retireu-ho del foc i deixeu-ho refredar a temperatura ambient.



Bon profit!