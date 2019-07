El menjar saludable surt al carrer

1. El Camí Summer Market, a l’Hotel Camiral, a Caldes de Malavella, a partir de l’11 de juliol

El Camí Summer Market és el primer mercat gratuït d’estiu que acull 'food trucks' de menjar de proximitat, artesania, moda, oci i creativitat organitzat per l’Hotel Camiral, a Caldes de Malavella.

En un entorn verd, amb diversos escenaris, en una zona que els organitzadors asseguren que ocupa 1.335 metres quadrats, es distribuiran les diferents activitats, obertes al públic, i hi haurà la presència de productors, cuiners i artesans locals.

El Camí Summer Market forma part dels actes commemoratius del 20è aniversari del camp de golf Stadium Course, instal·lat dins del complex hoteler PGA-Catalunya Resort, del qual depèn l'Hotel Camiral, que ha fet bandera de l’alimentació saludable.

Dades pràctiques Dates: 11, 12, 13 i 14 de juliol i 19, 20 i 21 de juliol On: Hotel Camiral-PGA Catalunya Resort. Ctra. N-II km 701. Caldes de Malavella.

2. Ruta de tapes pel mercat del préssec d’Ordal amb Albet i Noya

Sant Pau d’Ordal acull cada cap de setmana de juliol i agost el mercat del préssec d’Ordal, en què participen els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès.

Aprofitant aquest fet, el celler Albet i Noya (DO Penedès) organitza cada diumenge d'estiu la Ruta de tapes pel mercat del préssec d’Ordal, en què es mariden els vins del celler amb plats dels restaurants Cal Xim i Cal Pere del Maset.

La ruta comença a les 11.30 al celler amb una ruta guiada pel celler ecològic. Després continua pel mercat, i finalment es fan els tastos dels plats.

Els maridatges seran:

Al restaurant Cal Xim:milfulls de préssec d’Ordal marinat amb fetge d'ànec a la brasa i Clàssic Penedès Efecte Brut Reserva.

A Cal Pere del Maset: gaspatxo de préssec d’Ordal amb gelatina de viognier amb el vi blanc 3 Macabeus 2018 / Melós ibèric estofat amb préssec amb el vi negre La Milana 2014

Dades pràctiques Preu:18 €/persona Reserva prèvia avisita@albetinoya.cat o trucant/enviant un 'whatsapp' al 682 28 85 48

3. ViArt del celler Jean Leon, maridat amb la cuina de Quim Casellas

El celler Jean Leon (DO Penedès) demostra, per sisè any, que el vi marida amb la cuina creativa i l’art en general, i aquest any ho fa amb la del xef del restaurant Casamar de Llafranc, Quim Casellas (una estrella Michelin).

L’activitat començarà amb una conversa amb el xef i el sommelier, Sergi Castro, sobre les noves tendències gastronòmiques. I tot seguit Casellas cuinarà en directe un dels plats que compondran la degustació maridada amb vins del celler Jean Leon (DO Penedès). La directora general i enòloga del celler, Mireia Torres, s’encarregarà de guiar el tast.

Finalment, la cantant Yadira Ferrer i la pianista Maria Lilia Cano posaran el toc musical al sopar.

Dades pràctiques ACTE: ViArt 2019 DIA: Divendres 19 de juliol HORA: 19.30 h – 00.00 h LLOC: Celler Jean Leon (Château Leon s/n 08775 Ctra. Pla del Penedès. Torrelavit. Barcelona) PREU: 70 € (socis), 75 € (no socis) INSCRIPCIONS: 93 817 76 90 / visitas@jeanleon.com Les places són limitades. És necessària reserva prèvia.

4. El Sónar 2019, amb cuiners d’estrella Michelin

El Sónar 2019, el festival de música, creativitat i tecnologia que tindrà lloc a Barcelona del 18 al 20 de juliol, ha inclòs la cuina de tres cuiners premiats amb estrella Michelin i coneguts per la seva aposta pels productes de proximitat i de km0 dins de la seva agenda.

A l’àrea 'vip' del Sónar de Dia, a la Fira Montjuïc, cada dia un cuiner s’encarregarà d'elaborar el menú.

El dijous 18 de juliol el xef Quim Casellas hi cuinarà pop de roca del cap de Creus, un cefalòpode pescat amb l’art de pesca de nanses.

L’endemà, divendres 19 de juliol, el cuiner Oriol Rovira, d'Els Casals de Sagàs, hi cuinarà un porc engreixat pel germà del cuiner, Jordi Rovira, seguint pràctiques respectuoses a la mateixa població.

Finalment, el dissabte 20 de juliol el xef Joel Castanyé, del restaurant La Boscana de Bellvís, hi farà enciams de mil i una varietats, tots conreats pel productor Ramon Bosch a l’hort del restaurant, a la mateixa Boscana.