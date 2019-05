"La pròxima revolució en els gelats serà eliminar-ne els envasos, les palles i les culleretes de plàstic"

Els gelats són fruit del temps que viuen. "Ja hem encarat les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, i la pròxima revolució serà eliminar-ne els envasos, les palles i les culleretes de plàstic", expliquen Javier Arques, president de La Jijonenca, i Pepe Abad, director general de l'empresa de gelats, que aquest any celebra 50 anys.

Era el 1969 quan 19 empresaris es van reunir al Vendrell per crear La Jijonenca. "Vam triar aquest nom perquè proveníem de Xixona", recorda el Javier, que remarca que la iniciativa d'agrupar-se es va prendre perquè a tots els gelaters els anés millor la feina. "N'hi va haver que no van voler renunciar al nom del seu establiment, perquè ja tenien una tradició més antiga, però que acceptaven vendre els nostres gelats igualment", assenyala el president.

L'empresa, formada com a societat anònima, va adquirir forma de cooperativa. "Els nostres socis són accionistes i clients alhora, i estan distribuïts pels pobles de Catalunya i de l'Estat", diu Arques.

Per la seva banda, el director general, Pepe Abad, assenyala el moment tan important que estan vivint els gelats actualment. "Podríem dir-ne de conversió, perquè ja n'oferim sense gluten i sense lactosa, ecològics (de taronja i mango, de fruits vermells i raïm), però encara hi ha més fronts oberts, com els gelats vegans, sense greixos hidrogenats i amb poc sucre", explica. "Ara bé, el sucre no pot desaparèixer dels gelats del tot malgrat que certament disminuirà molt", matisa.

Una altra batalla és la dels plàstics. "Està més endarrerida, però present, perquè el camí serà cap als envasos biodegradables, que faran abandonar els de plàstic", diu Arques. "N'estem estudiant totes les alternatives", afegeix el director general, i d'entrada algunes de les solucions com les palles consumibles els ha agradat.

Mentre la revolució arriba, la celebració dels 50 anys s'assaboreix amb un gelat Red Velvet, que des de Setmana Santa han començat a oferir les gelateries La Jijonenca, i que és l'aposta forta per a l'estiu [vegeu-lo a la foto].