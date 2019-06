El Mirazur, a la Provença, elegit millor restaurant del món

El restaurant francès Mirazur, del cuiner argentí Mauro Colagreco, és el millor del món, segons el rànquing The World’s 50 Best Restaurants, una llista que organitza la revista anglesa Restaurant. En la gala d’entrega dels premis, que va tenir lloc ahir a Singapur, els restaurants de Barcelona Disfrutar i Tickets van protagonitzar ascensos destacats. El primer va passar del 18è lloc del 2018 al 9è, mentre que l’establiment d’Albert Adrià va saltar del 38è al 20è.

En l’edició d’enguany l’organització ja havia revelat que el primer podria ser el Mirazur, a la Provença, o el Noma 2.0, a Copenhaguen, finalment segon classificat; el tercer va ser el biscaí Asador Etxebarri. Justament la rivalitat és una de les característiques que la llista mundial sempre ha promogut però que els cuiners no han volgut compartir. De fet, ells mateixos són els que han anat suggerint propostes de millora de la llista, que enguany ha complert 18 anys i s’ha convertit en una fórmula reeixida i comercial per als organitzadors, perquè lliguen els premis amb marques de prestigi.

Els germans Roca han sigut uns dels que han suggerit canvis en el rànquing mundial. “Consideràvem que una vegada havíem sigut el número 1 no calia que tornéssim a ser a la llista, i per tant els havíem dit en diverses ocasions que deixéssim de competir”, explicava ahir Joan Roca des de Singapur, on va arribar dissabte. Finalment, la revista Restaurant els va fer cas i al gener va iniciar una nova categoria, The Best of the Best, on entren els restaurants Osteria Francescana (el millor del 2018), el Celler de Can Roca, Eleven Madison Park i també El Bulli, The French Laundry, The Fat Duck i el Noma. És a dir, tots els restaurants que ja han sigut el millor del món.

“La categoria The Best of the Best l’hem estrenat amb la idea que aconseguim entre tots una llista més justa”, opina el cuiner Joan Roca, que afegeix que és la manera que hi hagi més renovació.

Icon Award

Una altra de les tasques dels cuiners que figuren al The Best of the Best és escollir el premi icònic, Icon Award, que enguany ha estat per al xef asturià José Andrés, establert als Estats Units. Quan recollia el premi, José Andrés demostrava la seva cara més social, la que l’ha portat a impulsar el projecte World Central Kitchen per combatre la desnutrició als països on hi ha desastres naturals.

Per la seva banda, el cuiner Oriol Castro, que dirigeix el restaurant Disfrutar juntament amb Eduard Xatruch i Mateu Casañas, valorava amb molta alegria l’entrada al número 9 del rànquing. “No ens ho esperàvem, perquè l’any passat ja vam escalar moltes posicions”, afirmava ahir Oriol Castro, que enguany s’havia quedat a Barcelona, i era l’Eduard qui era a Singapur. “Com que l’any passat la gala es va fer al País Basc ja pensàvem que els bascos tindrien els millors llocs [5 entre els 32 primers], però no ens havíem imaginat que entraríem al top 10 ”, continuava explicant el cuiner. De fet, el 2017 el Disfrutar va ser el 55è.

“Ho valorem positivament per a tota la gastronomia catalana, perquè els que vinguin a Barcelona a menjar al nostre restaurant buscaran altres llocs”, opinava Oriol Castro. L’efecte acordió és una de les conseqüències de la llista, ja que el públic es prepara rutes gastronòmiques.

El restaurant Tickets, del polifacètic cuiner Albert Adrià, continua escalant posicions de manera constant, no tan meteòrica (a dos anys) com el Disfrutar però anunciant un molt bon pronòstic per a l’any vinent. “Estem molt contents, i destaco que el Tickets és un restaurant que atén 100 comensals cada nit, cal no oblidar-ho”, recordava ahir Albert Adrià.

Finalment, la cuinera Daniela Soto-Innes va recollir ahir el premi com la millor xef del món, que l’organització ja havia anunciat feia mesos. Soto-Innes, d’origen mexicà i amb restaurants a Nova York, va insistir a la gala en la invisibilitat de les dones. Curiosament, la revista Restaurant manté els rànquings diferenciats entre cuiners i cuineres, tot i que les cuineres guardonades van repetint que treballen per la igualtat.