La cuina bull a Instagram més que mai. Els cuiners i els pastissers hi han trobat l’espai per compartir les videoreceptes en què expliquen pas a pas com cuinar a casa. Alhora s’estan convertint en líders d’optimisme, gràcies als bons consells que donen per passar a casa el confinament de la millor manera. Recomanen sobretot que la gent no surti a comprar immediatament els ingredients que proposen, sinó quan puguin.

Us oferim algunes de les millors receptes que han compartit a les xarxes socials.

El cuiner Jordi Cruz confessa que ha començat tard a compartir els seus vídeos. “Cuinar a casa té el mateix punt d’estrès que fer-ho en restaurants”, diu el xef de l’Àbac, que explica que amb els vídeos “vol provocar que la gent cuini a casa”. Cruz també recomana idees per fer exercici a casa amb propostes ben imaginatives: “Agafeu la bombona de butà o les garrafes d’aigua com si fossin peses”, diu.

Una de les receptes que proposa té com a protagonistes les carxofes, però avisa: “No sortiu a comprar-ne ara, perquè podeu fer-la amb qualsevol altra verdura que tingueu”. L'objectiu, al capdavall, és fer una crema. “No m’agrada emmascarar les verdures, i per això soc partidari de fer cremes només amb una verdura i oli d’oliva”.

A més de crema de carxofes, Cruz també ha explicat a les xarxes com fer una recepta per als petits de casa, un gelat de maduixes, fet també amb civada i iogurt, i sempre amb la idea de no emmascarar l’ingredient principal, la fruita. “És igual que amb la verdura, no m’agrada la idea que cal camuflar la fruita perquè les criatures no sàpiguen que en mengen”.

Per la seva banda, el xef Nandu Jubany cuina al costat d’un dels seus fills, l’Eudald, xampinyons tornejats, que diu que és una recepta que ja no es fa perquè "és de la cuina francesa d’abans". Una altra de les receptes que cuina (vestit amb una samarreta on hi diu “Best dad ever”, "El millor pare") és entrecot de vaca, que és el tall de carn amb què, diu, els va alimentar la seva mare quan eren petits. Hi posa una mica de farina i els fregeix amb oli d’oliva verge ben calent. Els fregeix banda i banda, i mentrestant prepara uns alls a làmines, talla unes fulles de julivert, talla i sala uns tomàquets per la meitat i ho col·loca tot plegat a la paella on està acabant de fregir els talls de vaca vella i madurada. “Està negra perquè és madurada, i no perquè se m’hagi cremat”, diu.

I, per acabar, la sommelier Judit Cercós, del restaurant de París Les Poulettes Batignolles, explica com preparar una tatin de poma amb una recepta ben senzilla:

10 pomes tipus golden o pink lady

200 g de sucre

1 pasta de full

Escalfeu el sucre i deixeu-lo caramel·litzar en una paella.

Tot seguit, tireu-hi les pomes, tallades a quarts, perquè hi caramel·litzin.

Quan estiguin ben fetes, poseu-les en un motlle, prèviament untat amb mantega i sucre.

Col·loqueu-hi a sobre la massa de pasta de full, punxada amb una forquilla.

Escalfeu-ho el forn a 200º i, un cop estigui calent, introduïu-hi el motlle durant 45 min.

Passat aquest temps, apagueu-lo i deixeu refredar la preparació a dins tranquil·lament.

Ens recomana desemmotllar-ho l'endemà, havent escalfat prèviament una mica el motlle, perquè no es trenqui la pasta de full. Acompanyeu-lo d'una bola de gelat, si en teniu.

El truc:

Per col·locar correctament les pomes al motlle heu de procurar que n'hi hagi més al centre.