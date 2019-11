5 restaurants per a una primera cita

La meva última primera cita es va acabar convertit tres anys després en el pare del meu fill per a sorpresa de tots. Nosaltres dos inclosos. Ho intuïa? No. Però és que una primera cita no saps mai on acabarà. Literalment. Així que l’únic que ens queda per decidir és on comença. I com que ja no tenim 20 anys, les opcions sempre passen per triar un bon restaurant i tenir temps per observar tot el ritual de la seducció. Amb els nervis, les ganes, els dubtes i les pors corresponents. Perquè la llosa de l’amor romàntic pesa molt i en el fons sempre hi ha l’esperança que aquella nit resolgui l’amor definitiu de la nostra vida. Sigui com sigui, és recomanable prendre’s la cita amb una mica de distància, sense entregar-s’hi del tot, per intentar mantenir l’objectivitat i l’anàlisi posterior que ens portarà a repassar fil per randa una vegada i una altra tots els detalls de la nit per vaticinar (o no) un possible veredicte. Fàcil de dir, difícil de fer. El fet és que hi ha tants restaurants com primeres cites i tantes opcions com persones. L’important és decidir el lloc per tenir el control i arribar sempre abans per seure, preparar i observar la seva arribada.

1. Rilke

Si vols impressionar sense anar a un restaurant previsible, obrir la porta d’un entresol d’un pis del carrer de Mallorca i entrar al Rilke t’ho posarà fàcil: té un aire senyorial però alhora és modern. Hi ha terres hidràulics, espais privats i una barra imponent que et farà guanyar uns quants punts en aquesta primera cita. El restaurant aposta per la cuina catalana de la mà de Rafa Peña, del Gresca, i Jaime Tejedor, del Saüc, i ho fa en un espai perfecte per parlar de poesia, llibres, aventures, viatges i somnis.

2. Mari i Rufo

Si vols sorprendre i descol·locar, aquest és el teu lloc. Té un punt cutre i de bar de barri però s’hi menja com els àngels i a un preu raonable. Marisc, peix, carn i clàssics de la cuina catalana. La il·luminació és un drama, no hi ha estovalles i els crits són marca de la casa, però el lloc té un carisma excepcional gràcies a la parella que des de fa més de 30 anys regenta el lloc i que són la viva imatge de l’amor de tota la vida: baralles, disculpes, retrets i carinyos, tot en menys de zero coma i en loop on.

3. Mako

Si el que vols és estar tranquil, menjar a gust, sense presses ni interrupcions, el Mako és el millor japonès per a una primera cita. Deu taules, menjar excel·lent, tècnica depurada, llum càlida, servei discret i un grapat de racons íntims per desplegar una bona conversa i algun primer gest de complicitat. Plats tradicionals japonesos i sushi de pedigrí. Tot va al ritme que toca, tot arriba a la temperatura perfecta i els plats desapareixen en el moment exacte. Fàcil i agradable. L’interiorisme del lloc és com si no tingués res però ho té tot. El luxe de la simplicitat. Se’n parlarà molt, molt, molt. Afanyeu-vos a tastar-lo abans no sigui impossible reservar-hi taula. Un petit secret a veus a l’altura del Shunka.

4. Xemei

Si t’agraden les nits mogudes que acaben de matinada, el Xemei t’ho dona: és l’avantsala d’una nit memorable. D’una nit llarga i bandarra. D’una nit d’aquelles que el cos demana de tant en tant. El local respira guerra. Moltes històries. Taules de fusta, cuina mig oberta, receptes venecianes, accent italià, sentit de l’humor i ambient canalla. Segurament hi coincidiràs amb Rosalía, Lady Gaga o Rihanna si resulta que estan de gira. Rock’n’roll, glamur i molta gresca en un restaurant on els propietaris són ràpids, àgils i sempre més gamberros que tu.

5. Xavier Pellicer

Si entens el menjar com el punt de partida d’una bona conversa però també com una manera de cuidar-te, aquest és el local. A priori, un restaurant de healthy kitchen - l’equilibri entre el plaer de menjar i el benestar de la digestió - no és el més sexi del món. Però aquest lloc és una excepció: un local íntim que recrea la casa del xef Pellicer, una cuina vista imponent, una carta de vins ecològics per caure de cul a terra i una filosofia clara i visionària sobre què ingerir i com fer-ho. També una manera de cuinar vegetals que és pura creativitat i alta cuina. Una cita per redescobrir la gastronomia i - qui sap - per connectar amb l’amor de la teva vida. Ja ho diuen, l’esperança és l’últim que es perd. I sort en tenim.