Quina és la seguretat alimentària en el reaprofitament dels aliments?

Quan es descarta un aliment, cru o cuit, de la cadena alimentària que seria apte per al consum humà és quan es produeix el malbaratament alimentari. El Parlament català va aprovar ahir la llei de prevenció del malbaratament alimentari, una llei que la conselleria d’Agricultura ha definit com a “pionera a Europa”, perquè “prioritza la prevenció del malbaratament en origen i al llarg de tota la cadena alimentària des de la producció primària fins al consumidor final”.

Ara bé, com en tots els altres processos de l’alimentació, en el malbaratament també caldrà seguir una sèrie de mesures de seguretat, com explica Lluís Riera, director de la consultoria en seguretat alimentària SAIA. Per exemple, “les temperatures de conservació en els aliments frescos hauran de ser de 4º, i en els congelats, de -18º”.

A continuació, la data de caducitat és primordial respectar-la. “Mai no congelarem un producte un cop ha caducat”, però, per contra, caldrà diferenciar entre la data de caducitat i la de consum preferent. “La data de consum preferent es refereix a la pèrdua de qualitat prevista pel fabricant”, afirma Riera. És a dir, en un aliment en què la data de consum preferent ha passat, l’aliment continua sent segur però perd les característiques organolèctiques. Ara bé, la data de caducitat “es refereix a la data a partir de la qual s'indica que ja no és segur menjar el producte”.

D’entre tots els aliments, “pels que cal més vigilància” són els productes frescos de consum en cru o coccions baixes. “Seran difícils de reaprofitar. Per tant, sempre cal vigilar amb la quantitat que se n'adquireix, d’entrada, i en tot cas es podran congelar sempre que no hagin superat la data de caducitat”, indica Riera.

Així doncs, el peix, la carn, aliments derivats, i diferents coccions (fumats, marinats), pastissos amb ou o amb crema no pasteuritzada, salses amb ou cru o truites elaborades amb ou fresc “no seran recomanables de reaprofitar”. Ni tampoc ho seran “els aliments que hagin estat exposats en un bufet, tant calents com freds”, afirma Riera.

11 mesures de seguretat alimentària a l'hora de reaprofitar els aliments

Segons Lluís Riera, director tècnic de SAIA, consultoria en seguretat alimentària:

1.

Mantingueu tant temps com pugueu l’aliment a la temperatura que marca l'etiquetatge, que són: ≤ -18 ºC aliments congelats; ≤ 4 ºC carn de pollastre, peix i menjars refrigerats amb una durada superior a les 24 h; ≤ 7 ºC carn fresca (porc, vedella i anyell); ≤ 8 ºC menjars refrigerats amb un període de durada inferior a 24 h, i ≥ 65 ºC menjars calents.

2.

En cas de congelar aliments que sabeu que no menjareu, feu-ho com més aviat millor, i en tot cas no s'ha de fer mai un cop ha caducat.

3.

Disposeu els rebosts i les neveres ordenats de manera que tingueu més a mà (a dalt o davant) aquells productes que caduquen abans.

4.

A l’hora de comprar, deixeu els aliments refrigerats i congelats per a l'últim moment de la compra.

5.

No aprofiteu productes que hagin perdut el buit.

6.

No aprofiteu productes que hagin agafat humitat i que facin olor de ranci o florit.

7.

Reaprofiteu els excedents com més aviat millor, perquè un cop manipulats es redueix la seva vida útil.

8.

Llegiu bé les etiquetes. Cada vegada més aliments tenen en l’etiqueta vides útils secundàries (un cop obert cal guardar-ho a la nevera 3 dies).

9.

Seguiu unes bones pautes d'higiene personal a l’hora de manipular aliments (sobretot neteja i desinfecció de mans, i en cas que estigueu malalts no manipuleu aliments).

10.

Eviteu, durant la manipulació d’aliments, les contaminacions creuades. Per exemple, tallar un producte cru en la mateixa taula de tall que un de cuinat. També heu de separar bé els aliments crus dels que estan cuinats. I quan els deseu a la nevera, poseu-ne uns en un prestatge i els altres, en d'altres (a baix, els crus; a dalt, els cuits).

11.

Disposeu d’envasos nets i d’ús alimentari de material compostable, i millor que no siguin d’un sol ús.