L’últim sopar de Marilyn Monroe va ser un plat de 'fetuccine', servit pel veí de Santander Jean Leon

Un plat de pasta, de 'fetuccine', i una ampolla de vi rosat va ser l’últim sopar de l’actriu Marilyn Monroe. El veí de Santander Ceferino Carrión, que era conegut com a Jean Leon a Los Angeles, on codirigia el restaurant La Scala, els hi va portar a casa seva. “A l’autòpsia es van trobar restes de pasta a l’estómac de l’actriu” a més de barbitúrics i altres substàncies calmants, afirma l’escriptor Martí Gironell, autor de l'èxit de vendes de Sant Jordi, “Jean Leon. La força d’un destí” (Columna Edicions). Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha publicat la tercera edició del llibre.

Gironell comenta que ha fet recerca entre els diaris de l’època, on ha trobat les declaracions de Jean Leon sobre el sopar de l’actriu. “Jean Leon era un home amb molta mà esquerra, molt hàbil a l'hora de fer sentir tothom com a casa seva”, diu Gironell. Així que quadra que ell portés el sopar a casa de l'actriu, perquè també ho feia per a altres actors i directors de cinema que l'hi demanaven. De fet, hi ha anècdotes sobre la bona sintonia que mantenia amb famosos de l'època.

Tan bon punt entrava el director de cinema Alfred Hitchcock li portava el seu còctel preferit, la Mimosa. I quan ho feia Warren Beatty, el vermut. Així que als 'fetuccine' que demanava l’actriu i que possiblement va menjar en el seu últim sopar els va batejar com a 'fetuccine' Marilyn. En aquest sentit, el sommelier Josep Roca, en la presentació del llibre a Girona, va assegurar que se sent molt connectat amb la història de Jean Leon. Una de les estratègies perquè funcioni un bon restaurant és cuidar els detalls, i tractar els clients com si fossin únics, opina Roca, que sempre s’ha considerat un cambrer.

A més del Jean Leon estrateg, perquè el restaurant La Scala funcionés, també hi ha un perfil de “persona que sap posar pau”, diu l’escriptor Martí Gironell. Es creu que un dia, al mateix restaurant John Wayne i en Marlon Brando estaven a punt d'estomacar-se perquè el segon retreia al primer que no hagués anat a buscar un Oscar en persona. “En Jean Leon s’hi va posar enmig, i no sé què els devia dir però va aconseguir que cada un sopés a la seva taula amb tranquil·litat, i que, a més, un altre dia hi tornessin”, diu Gironell.

Sobre l'últim sopar de l'actriu Marilyn Monroe, la 'youtuber' Evacuinera ha enregistrat un vídeo en què explica com podria haver sigut aquest plat de pasta, plana i ampla, com una mena d’espaguetis, amb carn picada de vedella, que es creia que era la preferida de l’actriu Marilyn Monroe. De fet, al vídeo explica com fer-los a casa pas a pas.

Per acabar, al llibre l'escriptor hi novel·la amb qui podria haver sopat els 'fetuccine' l'actriu. Una curiositat que sempre s'ha cregut, i que Martí Gironell la novel·la amb detall.