Jamie Oliver, el xef que es va enfrontar a MacDonald's

El xef britànic Jamie Oliver (43 anys) ha anunciat que la seva cadena de restaurants està en bancarrota. Però ell, “com a comunicador i xef mediàtic, no ho està”, opina el cuiner Marc Ribas, presentador de 'Joc de cartes' de TV3, que es confessa admirador per la manera com Oliver ha difós i estès el coneixement de la cuina al Regne Unit i a tot el món.

Entre les grans fites del cuiner Jamie Oliver hi ha la batalla que va encapçalar contra la companyia McDonald’s perquè deixés d’anomenar 'hamburgueses' les preparacions de carn que venia. “Va aconseguir que en diguessin 'burger meat' gràcies a una campanya que ell va encapçalar en els seus programes de televisió”, recorda Ribas.

Però encara n’hi ha més. Oliver ha lluitat per millorar l’alimentació dels menjadors escolars, perquè sigui una de les vies educatives, juntament amb la família, per difondre l’alimentació saludable. I també per alertar els adults perquè les criatures no quedin exposades al menjar escombraries.

Ara bé, pel que més destaca el gran xef mediàtic és per la seva faceta televisiva. “Oliver va deixar de cuinar, de ser als restaurants, per ser a la televisió, amb uns rodatges amb grans recursos, que compten amb una gran quantitat de persones treballant-hi”, indica el cuiner Marc Ribas. De fet, confessa que quan va començar a preparar el 'Cuines' es va estar mirant els programes d’Oliver. “No el podem imitar perquè compta amb uns recursos que nosaltres no tenim”, diu Ribas.

Sigui com sigui, amb els programes de televisió el cuiner Jamie Oliver ha demostrat que "és una persona afable", diu Marc Ribas, i que domina la cuina “però sense ser-ne exageradament virtuós”, afegeix. Dit amb unes altres paraules: a la televisió Oliver no vol lluir-se ensenyant com prepara receptes molt complicades, sinó que el que pretén és animar la població a cuinar. Per això “hi ha ingredients que trosseja amb les mans, si cal, i no amb el ganivet”, remarca Ribas.

