El xef Dani García reconvertirà el seu restaurant en una hamburgueseria

El xef Dani García ha tingut poques setmanes per assaborir el seu èxit. Si el novembre passat guanyava tres estrelles Michelin pel seu restaurant de Marbella, ara el xef ha anunciat que en pocs mesos tancarà el local i el reconvertirà en una ‘steak house’. Així ho ha explicat en una entrevista publicada a ‘La Vanguardia’: "La meva idea és tancar Dani García el 22 d’octubre del 2019, poc abans que es publiqui la guia del 2020, i fer alguna cosa molt especial, si pot ser amb Michelin, infinitament millor".

Amb aquest canvi, el xef malagueny vol transformar el triestrellat restaurant en un local on les hamburgueses seran les protagonistes apostant per una cuina de qualitat per a tots els públics i per a tots els pressupostos. Una nova línia de treball amb què García vol contribuir al que considera que és una segona revolució pendent dels xefs espanyols: aportar tot el que s’ha après de l’alta cuina per apujar el nivell de la gamma mitjana de la restauració.

22 días después de recibir la tercera estrella Michelin, reuní a mi equipo para comunicar una importante decisión: 2019 será la última temporada de #DaniGarcía.

Alcanzado este sueño, llevaré mi visión de la gastronomía de Andalucía a todos los rincones y públicos del mundo. pic.twitter.com/ODFDkRIup8 — Dani García (@danigarcia_ca) December 18, 2018

Aquest no serà l’únic canvi que viurà pròximament el xef. Fa pocs dies es va anunciar que a partir del març es convertirà en el nou cuiner del programa ‘Las mañanas de La 1’ de TVE, un protagonisme que fins ara anava a càrrec dels germans Torres.

Al novembre el restaurant de Dani García va rebre tres estrelles Michelin, un guardó que ha convertit el xef en l’únic d’Espanya i Portugal que ha rebut la màxima condecoració de la 'Guía Michelin 2019'. A més, el seu local ha passat a convertir-se, per poc temps, en el segon restaurant distingit amb les tres estrelles a Andalusia.